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Tereza Perman Artista plástica Tereza Perman lança exposição individual gratuita "Tempo" São 45 obras divididas em três séries: Identidade, Dissolvida e Retratos de Memória

Tereza Perman lança a exposição individual “Tempo” no edifício da sede do Instituto Ploeg, na rua da Santa Cruz, no bairro da Boa Vista, região central do Recife, a partir do dia 25 de abril. A visitação será de quarta a sábado das 9h às 16h e a mostra ficará disponível até o dia 16 de julho, com entrada gratuita.

São 45 obras divididas em três séries: Identidade, Dissolvida e Retratos de Memória. A primeira consiste em um trabalho realizado a partir de fotografias antigas de sua família.

Utilizando processos de pintura tradicionais e digitais, Tereza Perman revisita personagens da sua história e cria cenários de fantasias ou alegorias, refletindo sobre as suas bagagens culturais, políticas, espirituais e afetivas, com um cunho psicanalítico.

Já a série Dissolvida reflete um ponto de vista de experiências, memórias simbólicas e metáforas pessoais, provocando reflexões e diálogos sobre a dissolução de vidas femininas no sentido de autonomia e liberdade social e política, expondo a necessidade de transformação dessas realidades.

A Retratos de Memória, segundo Perman, surgiu da expansão de sua pesquisa sobre a memória da família, não apenas das imagens de seus antepassados, mas da carga imagética que suas lembranças trazem, seja das conversas, histórias contadas, vestígios, objetos afetivos, das fantasias de criança e do sentir olfativo, tátil e auditivo.

“Essa série é uma imersão nesse universo particular que também se entrelaça com as memórias de outras pessoas”, explica a artista. “Algo que é da própria natureza humana, a constante conexão com o passado, mesmo que inconsciente, talvez na tentativa de se sentir parte de um todo, de diminuir a angústia e o medo de se deixar levar pelas aventuras do presente e poder se lançar inteiro nos projetos de futuro”, continua Tereza Perman.

A curadoria é de Joana D’Arc Lima, pós-doutora em História, pesquisadora e professora adjunta do Curso de Artes Visuais da UFPE.

A locação

De acordo com Tereza Perman, a ligação afetiva com o Instituto Ploeg começou no antigo ateliê localizado em Olinda, onde cursou pintura e desenho de 2017 a 2022.

Fundado pelo artista plástico holandês Roberto Ploeg, com quem tem relação de parceria, o espaço, inaugurado em 2024, desde então passou a ser desejado por Perman para sediar sua primeira mostra individual.



Mais sobre a artista

Formada em Comunicação Visual / Design pela UFPE em 1991, Tereza Perman é autodidata e diz ter afinidade com a pintura desde a infância.



Após um longo período trabalhando em uma empresa de design, desde meados de 2020, se dedica às artes plásticas, especialmente a pintura a óleo e aquarela.

Depois de participar de diversas mostras coletivas, projetos e ministrar cursos na área, decide que é o momento de sua primeira exposição individual.

SERVIÇO

Exposição "Tempo" por Tereza Perman

Quando: de 25 de abril a 16 de julho

Onde: Instituto Ploeg - Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista, Recife

Visitação: de quarta a sábado, das 9h às 16h

Entrada gratuita

*Com informações da assesoria de imprensa

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