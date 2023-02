Artista plástico mostra processo de criação do São Jorge da Vila Isabel

A- A+

Responsável pelo São Jorge do terceiro carro da Vila Isabel, o artista plástico Alex Salvador mostrou no Instagram o passo a passo de confecção da alegoria que arrebatou a Marquês de Sapucaí no Carnaval 2023.

Alex, que faz trabalhos para o Festival de Parintins, no Amazonas, e já colaborou com escolas como Mocidade e Portela, compartilhou fotos de maquete, escultura de ferro, vídeo do barracão e do carro na Avenida, agradecendo à equipe que ajudou a realizar o sonho de Paulo Barros. Na Avenida, o carnavalesco chegou a dizer: "É o carro da minha vida, acho que ele vai entrar para o rol das peças que eu considero mais contemporâneas do carnaval".

Ao Blog do Mário Adolfo, do Amazonas, Alex contou que trabalhou na alegoria da criação à execução:

O carnavalesco queria uma coisa diferente, criar um São Jorge diferente de todos que já tinham passado na avenida. E pediu que a gente olhasse movimentos baseados em robôs e animatronics. Fizemos todo um estudo, maquete, testes, até chegarmos a esse resultado. O Paulo Barros gostou da ideia de ser uma escultura vazada, ao estilo Parintins, como a gente faz muita escultura de ferro, que aparecesse as pessoas, se conseguisse visualizar quem mexia por dentro.

Durante a transmissão dos desfiles pela TV Globo, os apresentadores Maju Coutinho e Alex Escobar contaram que Paulo não pretende desmontar a peça e quer levá-la para uma exposição em Miami, nos Estados Unidos. Ou seja: quer imortalizar a alegoria como uma obra de arte.

Veja também

hit do carnaval Léo Santana chora com vídeo de crianças de Uganda dançando "Zona de perigo": "Lindo de ver"