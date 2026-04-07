Artista plástico no espectro autista estreia exposição gratuita no Bairro do Recife

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O artista plástico pernambucano Lucas Morais, 27 anos, pessoa no espectro autista, apresenta ao público a mostra inédita “Minha Arte, Meu Mundo: Pinturas de um Jovem Autista”. A abertura ocorre nesta quinta-feira (9), no Museu de Arte Afro-Brasil (MUAFRO), no Bairro do Recife.



A exposição integra a programação do mês de conscientização do autismo e reúne cerca de 30 obras produzidas ao longo trajetória do artista. Com entrada gratuita e classificação livre, a mostra é voltada a públicos de todas as idades.

A curadoria da mostra é assinada por Geniz Marques, com produção de Erika Costa e assessoria de imprensa do Hub Baobá – Comunicação, Cultura e Inovação. A programação inclui visitas guiadas e conta com recursos de acessibilidade, como intérprete de Libras e estrutura física adequada ao público.



A visitação para o público ocorre entre os dias: 10, 11, 12, 15, 16 e 17 de abril, sempre no período da tarde, das 13h às 17h.



Sobre o artista

Natural da capital pernambucana, o expositor começou a desenhar ainda na infância. Aos quatro anos, utilizava o desenho como forma de comunicação e expressão de sentimentos.



Foi a mãe, Rita Morais, quem percebeu cedo que aqueles rabiscos iam além de uma atividade lúdica e passou a incentivar o desenvolvimento artístico do filho. Com o tempo, os traços evoluíram para pinturas, consolidando uma produção que hoje ultrapassa 200 obras.



A arte passou a ocupar papel central em sua vida, funcionando como meio de expressão, autonomia e interação social.

Versatilidade técnica

Ao longo da trajetória, o artista experimentou diferentes técnicas, como tinta a óleo e aquarela, linguagens historicamente consolidadas na pintura ocidental e oriental.



Atualmente, o artista concentra sua produção na tinta acrílica, técnica contemporânea, consolidada ao longo do século XX, que reúne características das linguagens anteriores, como a intensidade cromática do óleo e a fluidez da aquarela, aliadas à secagem rápida e maior liberdade de experimentação.



Além dos aspectos estéticos, o uso da tinta acrílica também dialoga com práticas mais sustentáveis no processo artístico. Por ser à base de água, a técnica reduz o uso de solventes químicos mais agressivos, comuns em outras linguagens, contribuindo para um ambiente de trabalho menos tóxico e com menor impacto ambiental. No ateliê, esse tipo de escolha também reflete uma relação mais consciente com os materiais e com o próprio fazer artístico.



Confira o processo criativo

Parte desse percurso é acompanhada pelo professor e curador Geniz Marques, responsável por orientar o desenvolvimento artístico de Lucas. O processo criativo, em muitos momentos, acontece no ateliê, ambiente de aprendizagem, onde o artista estrutura suas ideias e explora possibilidades com liberdade.



No trabalho do autor das obras, a escolha das cores é guiada pela emoção, e não pela fidelidade ao real. Céus, rostos e paisagens assumem tonalidades que traduzem sentimentos, criando uma narrativa visual própria.



A produção do artista é marcada por temas ligados às relações humanas, como amor, amizade, empatia e liberdade. Parte das obras dialoga com referências da cultura nordestina, com cenas de forró, carnaval, paisagens do sertão e representações do povo sertanejo.



Elementos da religiosidade popular, como santos e padroeiros, aparecem com frequência, refletindo a presença da fé no cotidiano. Ao mesmo tempo, suas pinturas incorporam influências do universo dos desenhos e filmes, especialmente associados à The Walt Disney Company, reinterpretadas em contextos do dia a dia.

Arte e ciência

O trabalho dele também contribui para ampliar o entendimento sobre o autismo. O Transtorno do Espectro Autista não é uma doença, mas uma condição do neurodesenvolvimento que se manifesta de formas diversas em cada indivíduo.

É nesse universo amplo e diverso que se insere o trabalho do artista plástico que transforma sua vivência no espectro em linguagem visual, criando uma obra que dialoga com sensibilidade, técnica e experiência de mundo.



“Minha arte vem da forma como vejo e sinto o mundo. Quero mostrar que nós, pessoas autistas, somos capazes de criar, trabalhar e ocupar espaços na arte e na sociedade”, afirma o artista.



Com cerca de 17 anos de prática artística, o pintor vem ampliando sua presença em espaços institucionais. Em 2024, realizou uma exposição na Faculdade Pernambucana de Saúde. Entre 2023 e 2025, participou do Encontro Brasil e Estados Unidos de Autismo, realizado no Recife, levando sua produção para um evento de caráter internacional voltado à difusão de conhecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista.



As telas, produzidas em painéis de tecido, em tamanhos, por exemplo, 40 x 50 cm, são integralmente feitas à mão. A maior parte das obras é exclusiva e estará disponível para venda durante a exposição, com valores que variam entre R$ 450 e R$ 1.300. O público poderá adquirir os trabalhos por meio de pagamento via pix ou cartão.



A exposição é realizada com incentivo da Secretaria de Cultura de Pernambuco, do Governo do Estado, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, por meio de recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB PE). Mais informações sobre o trabalho do artista podem ser acompanhadas no Instagram.



*Com informações da assessoria de imprensa

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