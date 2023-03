Artista plástico pernambucano expõe em Centro de Arte de Paris

A- A+

Cerâmicas, pinturas, vídeos e uma série de obras assinadas pelo artista plástico pernambucano Maurício Silva, vão tomar o espaço do Centre d'Art et de Culture de Meudon, em Paris, a partir desta quarta-feira (29), em exposição individual que explora a trajetória de 15 anos do artista, incluindo mostra dos trabalhos "Suíte Pistache", "Aller et Retour" e a recente "Escavações Mentais".

Além das já citadas, outras obras integram a exposição no Centro de Arte, entre elas "Instrumentos de Paisagem", "Machado que não são de Assis" e "Prêmio Nobre da Pá". Faz parte também da programação da mostra - que segue aberta para visitação na capital francesa, pelos próximos dois meses - um videoarte, em português e legendas em francês, no estilo 'road movie', denominado de "Nova Bandeira, Falsos Profetas", com participação de Irma Brown, Lula Terra e Gustavo Jahn.





"Artistas esperam anos e anos para expor aqui (no Centre d'Art et de Culture de Meudon) e essa é minha segunda vez neste espaço", contou Maurício, que planeja voltar ao Brasil ainda em 2023 para dar início a um projeto de um livro com retrospectiva de sua carreira.

"Escavações Mentais" no Recife

Composta por peças em cerâmica simbolizando pás, machados e cabeças, a recente obra de Maurício Silva, "Escavações Mentais", é destaque na exposição em Paris.

A obra, que integra a instalação "Arqueologia do Futuro", passou por uma intervenção artística no Recife em 2003, ocasião em que Maurício enterrou as peças no terreno da antiga Fábrica Tacaruna - a ideia é de que algumas das peças enterradas sejam (re)descobertas no futuro.

