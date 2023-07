A- A+

Artista plástico protesta com "tapete de dinheiro" em altar do Papa em Lisboa

O artista plástico português Bordalo II entrou no espaço restrito do Parque Tejo, em Lisboa, e estendeu uma uma espécie de "tapete de dinheiro" no local, com reproduções de notas de 500 euros na escadaria do altar a menos de uma semana do começo da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Segundo o artista, para conseguir ter acesso ao altar-palco do Papa Francisco, Bordalo II se disfarçou de trabalhador da JMJ. Em sua rede social, ele chamou a obra de "walk of shame" (caminhada da vergonha, em tradução livre) e criticou o uso de dinheiro público para custear o encontro católico.

"Num estado laico, num momento em que muitas pessoas lutam para manter as suas casas, o seu trabalho e a sua dignidade, decide investir-se milhões do dinheiro público para patrocinar a tour da multinacional italiana", escreveu o artista no Instagram.



Os custos elevados da construção do palco foram motivo de polêmica no começo deste ano. Em fevereiro, o orçamento para o projeto acabou reduzido de 4,2 milhões de euros para 2,9 milhões de euros, assegurados pela Câmara Municipal de Lisboa (equivalente à Prefeitura).

A jornada acontece na capital portuguesa de 1 a 6 de agosto e contará com a presença do papa Francisco. A estimativa de público é de 1 milhão de pessoas –o dobro da população de Lisboa.

