Artista recifense recria cartaz do filme "Carandiru" para campanha de 25 anos da Globo Filmes; veja

Em comemoração aos seus 25 anos no mercado, a Globo Filmes lançou releituras de cartazes de 25 longas-metragens que marcaram a sua trajetória. Cada trabalho é assinado por um artista brasileiro diferente, incluindo um pernambucano.

Natural do Recife, Thiago Couceiro ficou responsável por recriar o cartaz de “Carandiru” (2003), filme dirigido por Héctor Babenco. Baseada no livro do Dr. Drauzio Varella, a obra mostra a realidade daquela que já foi a maior prisão da América Latina através do olhar de uma médico sanitarista que luta para prevenir a Aids no local.

O artista recifense empregou no trabalho a sua paixão pela contracultura. Em suas obras, ele costuma utilizar técnicas vernaculares e processos manuais, com uma abordagem que mistura visuais atraentes e técnicas mistas, explorando do rústico ao digital.

Os outros 24 longas escolhidos para a campanha são: “Cidade de Deus”, “Minha Mãe é Uma Peça”, “2 Filhos de Francisco”, “Tropa de Elite 2”, “Os Normais”, “Bacurau”, “Lisbela e o Prisioneiro”, “Se Eu Fosse Você”, “Simão, o Fantasma Trapalhão”, “Que Horas Ela Volta”, “Marighella”, “Xuxa e os Duendes”, “Cazuza – O Tempo Não Para”, “D.P.A, o Filme”, “O Ano em que Meus País Saíram de Férias”, “O Auto da Compadecida”, “Medida Provisória”, “Orfeu”, “Olga”, “De Pernas Pro Ar 2”, “Faroeste Caboclo”, “Flores Raras”, “O Homem que Copiava” e “Ó Paí, Ó”.



Julia Custódio, Carol Santos, André Hernandez, Adriano Motta, Duda Aquino, Aline Bispo, Fernando Sargo, Mayara Lista, Otavio Camargo, Victor Amaral, Diego Justino, Felipe Lampejo, Raphael de Luca, Jana Glatt, Vitor Vasconcelos, Cristiano Dourado, Renan de Moraes, Giulia Santos, Lidia Brancher, Bruno Costa, Giovanna Cianelli, Julio Dui, Igor Arume e Darlis, sob a supervisão do diretor de arte Rodrigo Bleque, assinam as obras.

