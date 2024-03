A- A+

SHOW Artista venezuelano leva canções de Luís Miguel ao Pátio Café nesta sexta (15) Armando Fuentes também traz ao seu repertório composições da Bossa Nova e do samba brasileiro

Com o objetivo de fomentar a cultura hispânica e latino-americana, o artista venezuelano Armando Fuentes se apresenta nesta sexta (15), a partir das 20h, no O Pátio Café & Cozinha, que fica no bairro das Graças.

No projeto “Armando Fuentes canta Los Romances de Luís Miguel”, Armando interpreta canções do cantor e produtor musical mexicano Luís Miguel, dono de sucessos internacionais, com grande repercussão no Brasil. O artista venezuelano focou em músicas da série sob os títulos “Romance”, “Segundo Romance” e “Romances”.

No show, estarão canções como “La Barca”, “Besame Mucho”, “El Dia Que Me Quieras”, “Solamente Una Vez”, “No Me Platiques Más”, “Inolvidable”, “Mucho Corazón”, “No Sé Tú”, História de Un Amor”, “Sin Ti”, “Nosotros”, “Sabor A Mi”, “El Reloj”, “Jurame”, “Uno” e “Volver”.

Além do repertório em castelhano, Armando também interpretará composições brasileiras da Bossa Nova e do Samba, a exemplo de “Delírio”, de Tom Jobim, e “Manhã de Carnaval”, de Luiz Bonfá e Antônio Maria.

Tudo isso se une em uma fusão de ritmos do bolero tradicional e do tango, com o instrumental original – violão, acordeon, piano, bongô e congas –, acrescido de bateria, contrabaixo, guitarra, naipe de metais (saxofone, trompete e trombone) e cordas (violinos).

SERVIÇO

“Armando Fuentes canta Los Romances de Luís Miguel”

Quando: Sexta (15), às20h

Onde: O Pátio Café & Cozinha | Av. Rui Barbosa, 141, Graças - Recife/PE

Entrada: R$ 20

Informações e reservas (telefone/whatsapp): (81) 99843-6978 / (81) 3034-3534



