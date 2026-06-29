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Copa do Mundo 2026 Artista viraliza ao prever detalhes das partidas da Seleção Brasileira em suas pinturas; veja As cenas que acabaram se concretizando em campo previam número de gols, classificação e até atletas escolhidos pelo técnico Carlos Ancelotti para as partidas

Jhenny Keller, artista e criadora de conteúdo, viralizou nas redes sociais por prever detalhes antes de cada partidas da Seleção Brasileira em suas pinturas.



As cenas que acabaram se concretizando em campo previam número de gols, classificação e até atletas escolhidos pelo técnico Carlos Ancelotti para as partidas.

As previsões da artista começaram na Copa de 2022, quando ela resolveu pintar um jogador fazendo um gol de voleio e, no mesmo jogo, Richarlison realizou em campo a sua pintura.

Engenheira civil de formação, Jhenny decidiu dedicar a vida à pintura, reformas e a compartilhar suas obras. Ela voltou a pintar novas telas em 2026 e o resultado tem impressionado.



Na estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026, Jhenny pintou Vini Jr. fazendo um gol e, horas depois, o camisa 7 repetiu a cena do quadro. No segundo jogo, ela ousou com três gols na rede e a entrada de Endrick em campo, assim como realmente aconteceu na partida. Será que ela vai pintar o hexa para o Brasil?

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Na última partida pela fase de grupos, Jhenny deu ainda mais detalhes certeiros: dois gols de Vini Jr., Rayan titular, entrada de Neymar em campo e a classificação do Grupo C, encabeçado por Brasil, Marrocos, Escócia e Haiti. "Sempre antes de cada jogo eu tento pensar em probabilidades, não que vá mudar muita coisa, mas eu tento. Chega a ser cômico, mas está dando certo", revela Jhenny sobre suas técnicas para prever as pinturas.



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"Na primeira tela, pensei no Vini e estava achando que seria difícil para o Brasil, então desenhei só isso e deu certo. No segundo jogo, imaginei que o Endrick pudesse entrar e apostei nisso, mas os três gols eu até hoje me pergunto como acertei. Já o terceiro jogo, ainda estou em choque", acrescenta.

Foi no terceiro acerto que as pinturas da influenciadora viralizaram de vez e criou-se uma expectativa para o que virá nessa primeira etapa do mata-mata, na próxima segunda, às 14h, contra o Japão. Mantendo a tradição de só pintar horas antes do jogo e pensando nas probabilidades em campo, a previsão desta segunda (29) o público só verá pouco antes do Brasil ir para o gramado. "Eu vivo intensamente o momento. Enquanto pinto, minha equipe vai captando e editando... Quando chega a hora do jogo, fico apreensiva, porque fica uma pressão, parece, sobre mim; todo mundo quer saber se acertei. Algo maluco."

Se as telas de Jhenny continuarem acertando até a final, ela e o esposo, Andréas, que irão assistir à final da Copa do Mundo no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, poderão ver o Brasil na etapa final pelo tão sonhado hexa. "Espero que com minha telinha do lado", conclui Jhenny.

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