Artistas, agremiações e políticos prestam homenagens a Claudionor Germano

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Artistas, agremiações carnavalescas, instituições e políticos de Pernambuco prestaram homenagens e manifestaram pesar pela morte do cantor Claudionor Germano, neste domingo (15), aos 94 anos. Considerado uma das principais vozes do frevo, o artista recebeu manifestações de reconhecimento pela contribuição à música pernambucana e à preservação da cultura popular.

Políticos

Em nota publicada nas redes sociais, a governadora Raquel Lyra decretou luto oficial de três dias no estado, em reconhecimento à contribuição de Claudionor para a cultura pernambucana.

“Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento de Claudionor Germano, Patrimônio Vivo de Pernambuco e um dos maiores nomes do nosso frevo. À sua família, em nome de seu filho Nonô, e aos seus inúmeros amigos e fãs, expresso minha profunda solidariedade neste momento de despedida. Em sua homenagem e em reconhecimento à sua importância para a nossa cultura, decreto luto oficial por três dias. Pernambuco jamais esquecerá Claudionor, a voz inesquecível de nossa música popular.”

O prefeito do Recife, Victor Marques, também anunciou que a gestão municipal decretará luto oficial de três dias. Na manifestação, ele destacou a presença do artista nas 60 edições do Baile Municipal e a contribuição dele para a história do Carnaval recifense.

“Presente em todas as 60 edições do Baile Municipal, Claudionor deixa um legado que seguirá vivo nas ruas, nas orquestras e em cada Carnaval do Recife. Em reconhecimento à sua imensa contribuição à nossa cultura, decretaremos luto oficial de três dias na cidade. À família, aos amigos e admiradores, deixo meu abraço e minha solidariedade neste momento de tanta tristeza. Sua voz fará muita falta, mas jamais deixará de ecoar no coração dos pernambucanos. Obrigado por tanto, Claudionor!”

O senador Humberto Costa ressaltou a importância do intérprete para a divulgação das obras de compositores como Capiba e Nelson Ferreira e para a preservação da memória musical pernambucana.

“Pernambuco perdeu hoje Claudionor Germano, uma das maiores vozes do nosso frevo. Por décadas, ele se dedicou a cantar a alma do nosso povo e a manter viva a tradição da nossa música. Sua obra é patrimônio do nosso estado e continuará ecoando em todos os carnavais. Foi na voz de Claudionor que tantas obras de compositores como Capiba e Nelson Ferreira ganharam as ruas, os clubes e as rádios, e passaram a fazer parte da memória afetiva de gerações de pernambucanos.”

Em publicação nas redes sociais, a senadora Teresa Leitão evidenciou a contribuição de Claudionor Germano para a história do frevo e a preservação da cultura pernambucana.

“Pernambuco hoje se despede de Claudionor Germano, que faz parte da história do frevo e contribuiu para torná-lo uma herança de gerações. Lamento profundamente a sua partida e deixo o meu abraço a seus familiares, amigos e admiradores. Seu legado seguirá inspirando artistas e embalando o carnaval de um povo orgulhoso de sua cultura.”

A senadora eleita Marília Arraes destacou a importância do artista para a preservação da cultura popular e do frevo. Em nota, Marília também lembrou a ligação do músico com a trajetória política e cultural do ex-governador Miguel Arraes.

“Recebo com profunda tristeza a notícia de sua partida. Um dos maiores intérpretes da música pernambucana, Claudionor dedicou sua vida à valorização e à defesa da nossa cultura, eternizando o frevo e marcando gerações com sua voz inconfundível. Sua trajetória também está ligada à história de resistência e aos ideais de Miguel Arraes, com quem compartilhava o compromisso com a cultura popular, nossas raízes e a valorização das manifestações que representam a identidade do nosso povo.”

O presidente nacional do PSB e ex-prefeito do Recife, João Campos, lamentou a partida do artista e enalteceu sua contribuição para a construção da identidade carnavalesca do estado.

"Hoje, o frevo perde a sua voz, e nós perdemos alguém que ajudou a fazer do Carnaval pernambucano uma festa tão especial. Claudionor Germano nos emprestou o seu talento e sua paixão, ajudando a construir a identidade carnavalesca e levou a alegria e o nosso ritmo para diferentes gerações. À família, aos amigos e admiradores, deixo meu abraço fraterno e minha solidariedade. Que encontrem conforto na certeza de que sua obra e sua voz continuarão vivas entre nós."

O deputado estadual João Paulo Lima e Silva salientou a relação de amizade com o artista e o amor que Claudionor tinha pelo frevo.

“Hoje Pernambuco está de luto. Partiu um ícone do frevo, meu amigo Claudionor Germano. Desde 1947, dedicou a vida ao ritmo que traduz a alma de Pernambuco. Claudionor queria ser lembrado como o homem que mais amou o frevo. E foi. Fez desse amor a missão de uma vida e a alegria de muitas gerações. Sua ausência deixa uma saudade imensa, mas sua voz seguirá viva nas ruas, nos carnavais e no coração de cada folião.”

A vereadora do Recife Cida Pedrosa também homenageou o cantor nas redes sociais. “Claudionor Germano era um artista completo. Representou com grandeza nossa cultura. Um salve a sua existência! Que o céu dos artistas o receba em festa! Meu abraço aos amigos e familiares.”

Artistas e agremiações

A cantora Elba Ramalho publicou uma homenagem nas redes sociais, na qual se referiu a Claudionor como “a voz do frevo” e um patrimônio da cultura pernambucana.

“Hoje, o frevo perde um pouco da sua alegria, mas deixa ecoando uma voz que jamais será esquecida. Claudionor Germano, a voz do frevo, um patrimônio da nossa cultura! Siga na luz querido! Descanse em paz.”

O cantor e compositor Alceu Valença pontuou a importância do artista para a história do frevo e do Carnaval pernambucano.

"Claudionor é referência fundamental para todos os que fazem do frevo o maior símbolo da cultura foliã de Pernambuco. O grande intérprete da obra de Capiba deixa um legado gigantesco, como o próprio carnaval pernambucano que ele ajudou a manter vivo. Segue na luz, com seu chapéu de sol aberto a inspirar todos os carnavais que virão."

O presidente do Bloco Lírico O Bonde, Cid Cavalcanti, também prestou homenagem a Claudionor, evidenciando a importância do artista para a história do frevo e da cultura pernambucana.

“Neste ano, quando celebramos nossos 35 anos de fundação, tivemos a honra de dedicar nosso Carnaval a Claudionor Germano e Capiba. Uma homenagem que nasceu da admiração e da gratidão por dois nomes fundamentais da nossa identidade cultural. Hoje, esse reconhecimento ganha um significado ainda mais profundo. O Bonde se solidariza com seu filho Nonô Germano, familiares, amigos e todos que compartilham dessa perda. Mais do que lamentar sua partida, reafirmamos nosso compromisso de preservar a memória e o legado de quem fez do frevo uma expressão tão bonita da nossa identidade.”

As redes sociais do Galo da Madrugada resgataram a relação histórica do cantor com a agremiação. A publicação lembrou que Claudionor foi a primeira atração musical a se apresentar em um trio elétrico durante o desfile do bloco, em meados da década de 1980.

“Ao longo da história do Galo, o cantor sempre foi figura presente, com sua alegria, energia e amor às nossas raízes, nos nossos eventos. A cada visita, foliões encantados e homenagens à altura de uma lenda. Aos familiares e demais amigos, nossos profundos sentimentos (nosso carinho especial ao amado amigo Nonô Germano), certos de que Claudionor será sempre imortal e presente enquanto um frevo for tocado, cantado ou sentido no coração dos foliões.”

O Paço do Frevo também prestou homenagem ao cantor, celebrando a trajetória dele e a contribuição para a preservação e difusão do ritmo pernambucano. Em publicação nas redes sociais, o equipamento cultural recordou a participação de Claudionor Germano no Réveillon do Paço, em 2023, e afirmou que sua voz e seu legado continuarão atravessando gerações.

“Claudionor, o Senhor do Frevo, que eternizou tantas canções que embalaram e permanecerão embalando os nossos dias de folia, agora é também eterno em nossa memória. Celebramos sua história, sua voz e seu canto, que seguirão atravessando gerações. Que privilégio termos vivido na mesma época que esse mestre! Alguém que não se deixou vencer pelos percalços da doença ou pelo avanço da idade e que, mesmo diante das dificuldades, continuou aceitando o chamado de levar a alegria do Frevo a tantos encontros e eventos.”

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