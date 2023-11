Artistas celebram o Dia da Consciência Negra

A- A+

“Se eu não fosse negro, eu não faço a menor ideia de que artista eu seria", escreveu Gilberto Gil em um post nesta segunda-feira (20), Dia da Consciência Negra em seu perfil no Instagram. O cantor e compositor foi um dos artistas que exaltou a própria negritude afirmando que ela foi fator seminal para forjar o artista que é.

"Ser negro, culturalmente negro, me dá uma relação com a música, com o ritmo, com o mundo religioso, com tudo, enfim, que eu não teria não sendo negro, portanto não seria o artista que eu sou. Seria outro, outra pessoa!”, continuou o baiano no texto publicado, junto com a hashtag #DiaDaConscienciaNegra

A cantora, compositora e deputada federal Leci Brandão também foi às redes para falar sobre a data, que marca o dia da morte de Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares.

"Hoje é Dia da Consciência Negra, primeira vez feriado no Estado de São Paulo, e aproveito para relembrar com vocês aqui essa entrevista para a Rede TVT, um especial para o Novembro Negro há 6 anos. Ser uma mulher negra e ocupar um cargo político é desafiador, mas sei que se estou aqui é porque vocês confiam no meu trabalho e eu encaro como uma missão de vida. Hoje quando eu vejo outras mulheres negras no plenário ou aqui nos corredores da Alesp, fico muito feliz. Essa estrada quem trilhou primeiro e abriu os caminhos foi a saudosa Theodosina Ribeiro e aproveito e deixo aqui minha homenagem e reconhecimento a essa grande mulher. Espero estar honrando seu legado e trabalho e torço para que tenhamos mais negros e negras nos espaços de poder!", diz o texto de Leci.

A cantora Mart'nália postou uma imagem de Zumbi e escreveu: "Valeu, Zumbi", ao som de "Um sorriso negro", composição de autoria de Jorge Portela, Adilson de Barro e Jair de Carvalho, que ficou célebre na voz de Dona Ivona Lara, e simboliza no disco homônimo da cantora, a expansão da voz do povo preto.

A cantora, compositora e Ministra da Cultura Margareth Menezes também foi às redes para falar sobre a data. "Que este 20 de novembro nos inspire a continuar lutando para sempre contra o racismo. E que todas as pessoas negras desta terra tenham oportunidades iguais", escreveu ela, na legenda de um vídeo que fala sobre o assunto.

O artista plástico Senegambia publicou uma ilustração de Zumbi e escreveu: "Zumbi Mojubá. Viva Ganga Zumba. Viva Palmares. Laroyê Esù!. Liberdade ao povo preto".

