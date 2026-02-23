A- A+

CRÍTICAS Artistas criticam insulto racista contra Michael B. Jordan e Delroy Lindo no Bafta 2026 Incidente envolveu John Davidson, ativista com síndrome de Tourette, e gerou pedidos de desculpas da BBC e do apresentador Alan Cumming

Artistas reagiram após falas ofensivas serem ouvidas durante o Bafta 2026, realizado em Londres nesse domingo, 22. O episódio ocorreu quando John Davidson, ativista com síndrome de Tourette que inspirou o filme I Swear, gritou insultos da plateia enquanto Michael B. Jordan e Delroy Lindo subiam ao palco para apresentar um prêmio por Pecadores.

Segundo relatos publicados pela revista Variety, foram ouvidas expressões como "cala a p**** da boca", "f***-se" e um termo considerado altamente racista, direcionado aos atores.

Nos comentários de uma publicação do momento nas redes sociais, Jamie Foxx classificou o episódio como "inaceitável" e afirmou: "Não, ele realmente quis falar aquilo".

Wendell Pierce também se manifestou, dizendo ser "enfurecedor" que a primeira reação não tenha sido um pedido de desculpas completo e enfático a Lindo e Jordan. "O insulto a eles tem prioridade. Não importa o motivo do insulto racista", declarou.

A designer de produção de Pecadores, Hannah Beachler, afirmou que também foi alvo de insultos e criticou o pedido de desculpas feito durante a cerimônia. "O que tornou a situação pior foi o pedido de desculpas descartável de 'se você se ofendeu' ao final do show", escreveu.

Pedido de desculpas

O apresentador da noite, Alan Cumming, abordou o ocorrido durante o evento. Ele afirmou que a síndrome de Tourette é uma condição cujos tiques são involuntários e pediu compreensão do público. Posteriormente, voltou a pedir desculpas "se vocês se ofenderam".

A síndrome de Tourette é um distúrbio caracterizado por tiques motores e vocais. Parte das pessoas diagnosticadas pode apresentar coprolalia, manifestação que inclui palavrões involuntários.

A BBC, responsável pela transmissão, também divulgou nota pedindo desculpas pela linguagem ouvida na premiação e afirmou que os tiques verbais são involuntários.

A emissora foi criticada por colunistas internacionais por não ter editado o conteúdo, já que a exibição ocorreu com atraso e não ao vivo.

Veja também