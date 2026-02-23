Seg, 23 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda23/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CRÍTICAS

Artistas criticam insulto racista contra Michael B. Jordan e Delroy Lindo no Bafta 2026

Incidente envolveu John Davidson, ativista com síndrome de Tourette, e gerou pedidos de desculpas da BBC e do apresentador Alan Cumming

Reportar Erro
Jamie Foxx criticou o episódio nas redes sociais.Jamie Foxx criticou o episódio nas redes sociais. - Foto: Reprodução/Instagram @iamjamiefoxx

Artistas reagiram após falas ofensivas serem ouvidas durante o Bafta 2026, realizado em Londres nesse domingo, 22. O episódio ocorreu quando John Davidson, ativista com síndrome de Tourette que inspirou o filme I Swear, gritou insultos da plateia enquanto Michael B. Jordan e Delroy Lindo subiam ao palco para apresentar um prêmio por Pecadores.

Segundo relatos publicados pela revista Variety, foram ouvidas expressões como "cala a p**** da boca", "f***-se" e um termo considerado altamente racista, direcionado aos atores.

Nos comentários de uma publicação do momento nas redes sociais, Jamie Foxx classificou o episódio como "inaceitável" e afirmou: "Não, ele realmente quis falar aquilo".

Leia também

• BBC pede desculpas por insulto racista gritado por pessoa com Tourette durante o Bafta

• Bafta 2026: Wagner Moura apareceu no tapete vermelho ao lado de equipe de "O Agente Secreto"

• Bafta 2026: Brasil é ignorado no "Oscar britânico"; confira a lista completa de vencedores

Wendell Pierce também se manifestou, dizendo ser "enfurecedor" que a primeira reação não tenha sido um pedido de desculpas completo e enfático a Lindo e Jordan. "O insulto a eles tem prioridade. Não importa o motivo do insulto racista", declarou.

A designer de produção de Pecadores, Hannah Beachler, afirmou que também foi alvo de insultos e criticou o pedido de desculpas feito durante a cerimônia. "O que tornou a situação pior foi o pedido de desculpas descartável de 'se você se ofendeu' ao final do show", escreveu.

Pedido de desculpas
O apresentador da noite, Alan Cumming, abordou o ocorrido durante o evento. Ele afirmou que a síndrome de Tourette é uma condição cujos tiques são involuntários e pediu compreensão do público. Posteriormente, voltou a pedir desculpas "se vocês se ofenderam".

A síndrome de Tourette é um distúrbio caracterizado por tiques motores e vocais. Parte das pessoas diagnosticadas pode apresentar coprolalia, manifestação que inclui palavrões involuntários.

A BBC, responsável pela transmissão, também divulgou nota pedindo desculpas pela linguagem ouvida na premiação e afirmou que os tiques verbais são involuntários.

A emissora foi criticada por colunistas internacionais por não ter editado o conteúdo, já que a exibição ocorreu com atraso e não ao vivo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter