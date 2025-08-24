Artistas da Festa do Peão de Barretos doam cachê para Hospital do Câncer; veja valores

A- A+

A 70ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, que acontece até 31 de agosto no interior paulista, é também uma celebração da solidariedade. Nas redes sociais, o Hospital do Amor, referência no tratamento do câncer, divulgou uma da lista de ídolos sertanejos que participaram da festa e doaram seus cachês à instituição, como os cantores Daniel e Leonardo e as duplas Zezé Di Camargo & Luciano e Chitãozinho & Xororó. Os valores variam entre R$ 180 mil e R$ 1,5 milhão.



Presidente do Hospital do Amor, Henrique Prata, disse ao g1 que a parceria entre a instituição e o clube Os Independentes, responsável pela realização da festa, vem de longe. “Nasceu aqui a primeira oportunidade de ganhar um show dos artistas, que foi do Chitãozinho & Xororó, depois Sérgio Reis, Leandro & Leonardo, aí desencadeou. A Xuxa e o Gugu abraçaram a ideia na grande mídia e aí fazia fila de artista querendo fazer parte dessa grande família”, recordou Prata.



Um dos doadores, o cantor Sorocaba (que faz dupla com Fernando) tratou um câncer de tiroide no Hospital do Amor. “Quando eu recebi a notícia do câncer de tiroide, foi muito perto da Festa do Peão de Barretos. E quando eu fiz a cirurgia, a minha dúvida era essa: ‘Será que até Barretos eu vou estar cantando?’ Você fica com aquela apreensão, né?”, contou o sertanejo.

"Quando visitei o Hospital de Câncer de Barretos, vi que lá é feito um trabalho muito sério. Eu fiz o tratamento lá. Quando a gente doa, a gente doa de coração aberto. Quem puder doe! Ele trata crianças, trata indígena que vem de fora, trata pessoas que vêm de outros cantos da América Latina para se tratar no Brasil. É um hospital de referência. E volto a dizer: tem cânceres que são melhores tratados aqui do que no Einstein, no Sírio. Um dos maiores troféus da nossa carreira é a nossa ala no hospital aqui de Barretos. Então, Barretos, Hospital de Câncer de Barretos, que Deus abençoe”, disse Sorocaba.

A expectativa é que a 70ª Festa do Peão resulte na maior arrecadação da história do hospital, que atende integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Boa parte do orçamento da instituição depende de doações. Em 2024, foram mais de dois milhões de atendimentos de quase 600 mil pacientes de 2.540 municípios diferentes.

Veja abaixo quanto cada artista doou para o Hospital do Amor:

Jorge & Mateus: R$ 1.500.000,00

Chitãozinho & Xororó: R$ 1.000.000,00

Bruno & Marrone: R$ 700.000,00

Zezé Di Camargo & Luciano: R$ 600.000,00

Leonardo: R$ 650.000,00

Daniel: R$ 550.000,00

César Menotti & Fabiano: R$ 500.000,00

Matheus & Kauan: R$ 500.000,00

Murilo Huff: R$ 500.000,00

Fernando & Sorocaba: R$ 350.000,00

Veja também