A- A+

ITAÚ CULTURAL Street art e graffiti ganham exposição no Itaú Cultural Exposição, presencial, também vai receber visitas on-line via agendamento

A street art e o grafite, de dentro e de fora do Brasil, "ocupam" o espaço expositivo do Itaú Cultural, em São Paulo, até o próximo dia 30 de julho, com "Além das Ruas: Histórias do Graffiti" - exposição que reúne obras de 50 artistas, dos anos de 1970 até os dias atuais.

Presencial, a exposição também vai contar com visitas guiadas on-line, com agendamento prévio peo site do Itaú Cultural - as datas e horários ainda serão divulgados.





Com curadoria de Binho Ribeiro, as produções trazem trabalhos variados, inclusive, de diversos gêneros, raças e gerações, além de estilos e técnicas.



Nos espaços ocupados das salas da instituição, recorte histórico da arte das ruas, foco na street art e destaque do hip-hop podem ser contemplados pelos visitantes, que vão percorrer 76 obras de colecionadores de 51 artistas. Empréstimos de artistas, reproduções e pinturas feitas diretamente durante a montagem, também integram o acervo.

Veja também

Celebridades Susan Sarandon é detida durante protesto pedindo melhores salários para funcionários de restaurantes