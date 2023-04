A- A+

DANÇA Artistas do Recife apresentam mostra de trabalhos no Dia Internacional da Dança As obras são resultados do curso do projeto Acupe Formação do Intérprete Pesquisador em Dança

No Dia Internacional da Dança, alunos do projeto Acupe Formação do Intérprete Pesquisador em Dança integram uma mostra de trabalhos. As apresentações ocorrem na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, neste sábado (29), às 19h.

Com acesso gratuito, a mostra reunirá 14 performances autorais. As obras são frutos do curso oferecido pelo Acupe Grupo de Dança, com incentivo do SIC Recife e do Funcultura, e que já passou por Recife e Araripina.



Nos três últimos meses, os alunos de Recife estudaram com especialistas na linguagem da dança e do teatro, como Pedro Salustiano, Marcelo Sena, Paulo Henrique Ferreira, Ana Cecília, Duda Serafim e José Manoel. A grade de disciplinas trabalhou as danças tradicionais, urbanas e contemporâneas.

