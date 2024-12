Artistas e colegas lamentam morte de Ney Latorraca e prestam homenagens

A- A+

Artistas e colegas de Ney Latorraca vêm prestando homenagens ao ator, que morreu, aos 80 anos, nesta quinta-feira (26), em decorrência de um agravamento de um câncer de próstata.

Nomes como o dramaturgo e diretor Gerald Thomas, o ator Ary Fontoura, a atriz Lúcia Veríssimo, a apresentadora Ana Maria Braga e o ator e diretor Miguel Falabella celebraram o legado de Ney por meio das redes sociais.

A seguir, veja as homenagens prestadas por artistas e colegas a Ney Latorraca.

Ary Fontoura, ator

"Que tristeza saber da sua morte, meu amigo Ney Latorraca. Descanse em paz!", escreveu Ary Fontoura, no Instagram.

Gerald Thomas, dramaturgo e diretor

"Meu querido Ney! Caramba! Eu não sei como lidar com isso! Eu não sei o que postar, dizer, escrever. Me considero um de seus melhores amigos desde 1995. Fizemos seis espetáculos juntos e viajamos mundo afora. Meu Deus", emocionou-se Gerald Thomas.



Ana Maria Braga, apresentadora

Recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento de Ney Latorraca, aos 80 anos, no Rio de Janeiro. Sua partida deixa uma lacuna imensurável na cultura brasileira. Ney encantou gerações com seu talento e carisma, tornando-se um ícone inesquecível das artes cênicas. Seu legado artístico permanecerá vivo em nossos corações e memórias", escreveu Ana Maria Braga.



Miguel Falabella

"Neyzinho, chegou a hora da despedida e, conforme havíamos conversado inúmeras vezes em nossas voltas pela Lagoa, está sendo difícil chorar. Uma vida gargalhando a seu lado passa diante de meus olhos e impede as lágrimas de correrem livremente. Você foi uma luz, um amigo querido, um ator extraordinário, um homem do teatro e um observador da vida com um olhar único e certeiro. Um grande. Obrigado por tanto e por tudo. Vou te amar sempre. Marília e Wilker devem estar te recepcionando com todas as honras merecidas, porque você sempre foi capa. Um dia, prometo, vou contar nossas aventuras por esse mundo de Deus. Por enquanto, siga na direção da luz com tranquilidade. Eu vou cuidar da sua memória. Aliás, toda uma geração hoje te reverencia e promete manter acesa a chama da sua história. Um beijo, amado meu!", escreveu Miguel Falabella.



Marcelo Médici, ator

"Acho que Ney foi a pessoa mais engraçada que já conheci", comentou o ator Marcelo Médici.



Homenagem postada pelo ator em suas redes sociais. Foto: Redes Sociais/Reprodução

Walcyr Carrasco, autor

"Luto! Ney Latorraca, sua partida representa uma perda irreparável para a cultura nacional. Que sua arte continue a inspirar e que sua memória seja eternizada em nossos corações. Meus sentimentos a família, amigos e admiradores. Descanse em paz, Ney!", escreveu novelista Walcyr Carrasco.



Lúcia Veríssimo, atriz

"Uma coisa era certa a cada encontro: as gargalhadas. Um ator estupendo, um senso de humor afiado e o deboche era um traço marcante. Que se faça muita luz em seu caminhar querido", escreveu a atriz Lúcia Veríssimo, por meio do Instagram.

