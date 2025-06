Artistas lamentam a morte de Brian Wilson: "Levou limites da música mais longe que qualquer um"

A- A+

Artistas e celebridades têm prestado homenagens a Brian Wilson, vocalista e um dos fundadores dos Beach Boys, que morreu aos 82 anos, segundo comunicado divulgado pela família nesta quarta-feira (11).

Considerado um dos maiores compositores da história da música, o músico é lembrado por clássicos como “Wouldn’t it be nice”, “God only knows” e “Good vibrations”, que marcaram gerações e influenciaram criadores ao redor do mundo.

Vocalista e guitarrista da banda The Kinks, Dave Davies afirmou estar devastado e lembrou de momentos que passou ao lado de Wilson, por meio de uma publicação no X.

“Devastado ao saber do falecimento de Brian Wilson. Ele teve um efeito profundo em mim. Os Kinks tocaram no Hollywood Bowl com os Beach Boys na nossa primeira turnê pelos EUA. Dia triste... Anos depois, Brian e eu costumávamos nos encontrar no cinema com nossas filhas e colocávamos o papo em dia... Estou devastado. Amava sua voz. Ele foi um inovador, e sua habilidade como compositor era notável. Eu o amava”, escreveu.

O duo Disclosure, formado pelos irmãos Guy e Howard Lawrence, deixou uma mensagem em homenagem: “Produtor e compositor favorito de todos os tempos. Levou os limites da música mais longe do que qualquer um antes dele. Sem palavras. Nós te amamos, Brian. Descanse em paz, o maior de todos”.

Morte de Brian Wilson

A morte do vocalista, compositor e um dos fundadores dos Beach Boys, foi confirmada por familiares em post nas redes sociais do artista.

A causa da morte não foi revelada, mas músico lidava com um distúrbio neurocognitivo semelhante à demência desde 2024.

"É com o coração partido que anunciamos o falecimento do nosso querido pai, Brian Wilson", destaca a publicação.

"Estamos sem palavras neste momento. Por favor, respeitem nossa privacidade neste momento, pois nossa família está de luto. Sabemos que estamos compartilhando nossa dor com o mundo. Amor e Misericórdia."

