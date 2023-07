Artistas lamentam morte de Leny Andrade; veja repercussão

A- A+

Artistas e colegas de Leny Andrade - que morreu, aos 80 anos, nesta segunda-feira (24) - usam as redes sociais para prestar homenagens para a cantora. Diva do jazz brasileiro conhecida como "cantora dos músicos", a artista gravou 34 discos e era reverenciada por músicos no Brasil e no exterior.

Nomes como a atriz Zezé Motta, o compositor Mário Adnet, a cantora e ministra da Cultura Margareth Menezes e o cantor Zé Renato destacaram a importância do legado deixado pela carioca.

Zezé Motta

"Leny Andrade já levou a música brasileira a 48 países. É consagrada internacionalmente. Ela era tão, mas tão poderosa que costumava ter Tony Bennett na plateia de alguns dos muitos shows que fez em templos do jazz de Nova York. Brilhou, alcançou lugares incríveis. Foi ouvida, tocada e muito reproduzida. Em seus últimos anos de vida vivia muito bem cuidada pelo Retiro dos Artistas. Que ela descanse em paz. Obrigada por tudo que você fez por nossa música Leny. Meus sentimentos à família, amigos e fãs", escreveu a atriz Zezé Motta, por meio do Twitter.

Margareth Menezes

"Dona Leny Andrade, que vá em paz. Seu legado é eterno. Obrigada por tantas contribuições", escreveu a cantora e ministra da Cultura Margareth Menezes, por meio do Instagram.

Flávio Venturini

O cantor Flávio Venturini também prestou homenagens para a colega, por meio do Instagram. "Querida Leny, faça uma passagem tranquila e obrigado pelo legado musical deixado que será eterno", escreveu o músico.

Milton Guedes

"Leny gigante", exaltou o cantor, compositor e multi-instrumentista Milton Guedes.

Alaíde Costa

"Estamos cada dia mais só. Que tristeza perder duas amigas em um mesmo dia. Que a querida Leny Andrade encontre luz e paz em sua nova morada. Descanse em paz", escreveu a cantora Leny Andrade, no Instagram, lamentando também a morte de Doris Monteiro.

Gabby Moura

"Não pode ser verdade isso!", escreveu a cantora Gabby Moura. "Deus lhe receba em seus braços, nossa eterna rainha do jazz, da bossa do improviso. Que falta você fará, Leny", acrescentou.

Zé Renato

O cantor Zé Renato publicou, por meio do Instagram, emojis com o desenho de uma rosa e um rosto triste, lamentando a morte da artista.

Mário Adnet

O compositor Mário Adnet também exaltou o nome de Leny Andrade, por meio de um comentário no Instagram, depois de saber da notícia acerca da morte da artista.

DJ Zé Pedro

"Teu caminho é de paz e amor. Te amo, minha cantora", escreveu o produtor e apresentador DJ Zé Pedro, por meio do Instagram.

