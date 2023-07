Artistas lamentam morte de Tony Bennett; veja repercussão

A- A+

A seguir, as homenagens feitas por artistas e colegasstar homenagens ao astro da música pop e do jazz Tony Bennett, que morreu aos 96 anos. Em 2016, o artista havia sido diagnosticado com a doença de Alzheimer, mas continuou a realizar shows e gravar produções musicais até 2021. À época, ele reforçou que ainda era capaz de cantar o repertório, embora estivesse com a função cognitiva prejudicada: "A vida é um presente — mesmo com Alzheimer", escreveu no Twitter.

A seguir, as homenagens feitas por artistas e colegas do cantor:

Luiz Thunderbid

O músico Luiz Thunderbid escreveu: "O grande Tony Bennett nos deixou aos 96 anos de idade. A elegância no jazz e no pop, vide sua dupla com Lady Gaga. Enorme perda!".



Rex Chapmann

O ex-jogador de basquete escreveu: "Tony Bennett faleceu aos 96 anos. Uma vida incrível. Descanse em paz" .

Katherine Jenkins

A cantora Katherine Jenkins resgatou uma foto antiga ao lado do cantor: "Mais uma lenda agora com os anjos".

