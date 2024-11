Artistas mulheres em Cuba levantam a voz contra a violência e o racismo

A- A+

Em um espaço carregado de resistência e sororidade, dezenas de mulheres artistas cubanas se reúnem para levantar suas vozes por meio da arte e abordar temas que atravessam suas vidas: feminicídio, violência psicológica e verbal, racismo e a árdua conquista de espaços que muitas vezes lhes são negados.

Com pinturas, esculturas, fotografia, performance e vídeo, cerca de 60 artistas, quase todos cubanos, se reúnem em ''Alienaciones del Límite'', uma mostra colateral ao programa oficial da 15ª edição da Bienal de Havana, que será realizada de novembro de 2024 a fevereiro de 2025.

Entre as primeiras peças a receber o espectador está ''Me niego al silencio'', uma tela com uma forte mensagem feminista com imagens caóticas e perturbadoras, como a boca de uma cobra e um clitóris, de Leyssy O'Farril, uma artista de 33 anos que explora diretamente questões de gênero e racismo em Cuba.

Em frente à sua obra, enquanto segura o carrinho de bebê de sua filha pequena, ela afirma com firmeza: ''Cuba é uma sociedade profundamente machista, racista em muitos aspectos e até mesmo misógina em alguns momentos''.

A artista, com o cabelo trançado em dreadlocks azuis, diz que “a voz está sendo um pouco mais erguida” para denunciar o feminicídio em seu país, não porque seja algo novo, mas graças à chegada da Internet móvel há cinco anos, que “está tornando essa questão muito mais visível”.

Suas palavras ecoam em suas pinturas, que estão repletas de mensagens de rejeição ao feminicídio, à violência de gênero e à pedofilia.

Cuba tem leis que preveem o acesso universal à educação e à saúde e legalizou o aborto a partir de 1965, quando ele era proibido em todos os países da América Latina. No entanto, os criadores concordam que a igualdade de gênero continua sendo um desafio na ilha.

Enquanto 70% dos homens com mais de 15 anos de idade tinham trabalho remunerado ou estavam estudando em 2023, apenas 45% das mulheres estavam na mesma situação, de acordo com o Observatório de Igualdade de Gênero de Cuba.

De acordo com o mesmo observatório, 60 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2023. Esse número coloca a ilha caribenha em décimo sexto lugar entre 36 países da América Latina e do Caribe, de acordo com um relatório da Cepal.

No entanto, o coletivo independente Yo sí te creo en Cuba documentou 89 feminicídios em 2023.

Esse contexto inspira as mulheres artistas a explorar diferentes formas de discriminação.

“Muitas dessas artistas, até certo ponto, tiveram experiências, próprias ou próximas de violência, que não é apenas física”, mas se expressa até mesmo na forma de obstáculos à exibição de seu trabalho.

“Às vezes, a violência de gênero significa que você não pode expor”, explica Alay Fuentes, historiadora de arte e curadora da exposição.

Em um ato de irmandade e cumplicidade, artistas femininas consagradas compartilham a exposição com iniciantes e até mesmo com uma artista censurada por desafiar os limites do que é permitido na ilha.

A contemplada com o Prêmio Nacional de Arte e artista reconhecida internacionalmente Zaida del Río, 70 anos, participa com uma pintura de suas mulheres pássaros.

Lynn Cruz, atriz de 47 anos que foi censurada, junta-se a ela com um audiovisual que aborda as negações oficiais de seu trabalho e a maneira como “os espaços culturais foram tirados dela”, explica o curador em sua ausência.

Também dramaturga, Cruz ganhou este mês nos Países Baixos o prêmio Crônicas de melhor filme na competição Envision do Festival Internacional de Documentários de Amsterdã, pelo documentário “Crónica del Absurdo”, do qual é coprodutora com o cineasta cubano Miguel Coyula.

Entre as fotografias, o trabalho de María Isabel Vida Winter se destaca com “Hilo de Ariadna”, uma série de seis imagens que retratam uma mulher nua com o rosto coberto que se enreda, luta e interrompe seu próprio fio vermelho, em uma interpretação íntima dessa personagem feminina da mitologia grega.

“Quantas de nós, mulheres, não fomos discriminadas ou tivemos nossas próprias lutas? E chega um momento em que você tem (...) que dar à luz a si mesma”, diz a fotógrafa de 40 anos, assegurando que em Cuba ‘as mulheres ainda são muito sexualizadas’ e que ‘em todos os trabalhos há discriminação’.

