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protesto Artistas protestam contra medalha Chiquinha Gonzaga, da Câmara do Rio, para Eduarda Campopiano Homenagem foi criada para mulheres que se destaquem em causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais

Um post da cantora Fernanda Abreu contra a concessão a medalha Chiquinha Gonzaga à deputada estadual eleita por São Paulo Eduarda Campopiano (PL) pela Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro motivou uma série de críticas de artistas e personalidades de cultura contra a escolha.

A medalha foi criada para homenagear mulheres que se destaquem em causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais.

Campopiano já fez críticas ao feminismo e se notabilizou por declarações como dizer que não existe o crime de feminicídio, argumentando que a tipificação ignora as verdadeiras motivações dos crimes (como ciúmes ou traições), comparando-os a homicídios passionais.

"Nenhuma mulher morre por ser mulher", afirmou a deputada eleita, em um podcast em outubro. A nova deputada paulista também já defendeu que "um homem que não sabe ser agressivo quando precisa não é um grande exemplo de homem".

"Ela tem que limpar o chão que a Chiquinha passa", afirmou a poeta e atriz Elisa Lucinda, em um comentário ao post em que Fernanda Abreu pede assinaturas para um abaixo-assinado que retire a medalha de Campopiano. "Não podemos permitir essa aberração", afirmou a cantora.

A manifestação de Fernanda Abreu foi apoiada por artistas como o cantor Ed Motta, as atrizes Maria Padilha, Betty Gofman e Louise Cardoso, a apresentadora Astrid Fontenelle e DJ Saddam.

"Chiquinha Gonazaga não merece essa humilhação de ter seu nome associado a gente que a odeia ou nem sabe que ela existe", afirmou a escritora e artista visual Marcia Tiburi. "Eles fazem de propósito", publicou Ed Motta.

Compositora de "Ó abre alas", marchinha até hoje tocada em blocos e bailes de carnaval, Chiquinha Gonzaga (1847–1935) foi uma pianista, compositora e maestrina que rompeu com padrões de comportamento patriarcais do século XIX. Chiquinha foi a primeira mulher a reger uma orquestra popular no Brasil e a primeira pianista de choro do país.

Também ajudou a fundar, em 1917, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT) para garantir a proteção dos direitos dos compositores. Além disso, ainda na época da escravidão, usava a renda que obtinha com a venda de partituras de suas músicas para ajudar a comprar a alforria de escravizados.

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