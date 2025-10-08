A- A+

Artes Visuais Art.PE 2025 apresenta panorama das artes visuais no Recife, a partir desta quinta (9) Em sua 4ª edição, mostra reúne 42 galerias brasileiras e uma de Portugal até 12 de outubro, no Recife Expo Center, no bairro de São José

A 4ª edição da Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco (Art.PE) apresenta um panorama das artes visuais, de hoje a 12 de outubro, no Recife Expo Center, bairro de São José, região central da capital pernambucana. A entrada é gratuita para as lojas e a Arena Art.PE. Já o ingresso para acessar as galerias custa R$ 45 (inteira) e R$ 22,50 (meia), à venda no Sympla.



O evento promove um encontro de artistas, colecionadores, curadores, galeristas e público interessado. São 44 espaços de artes, entre eles 11 galerias de São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, João Pessoa, Rio de Janeiro, Balneário Camburiú, além da Galeria Verso, de Portugal, pela primeira vez no evento.

A organização espera receber 15 mil visitantes nos dias da mostra, que já se consolida no calendário nacional das artes visuais. O evento oferece, ainda, programação cultural, palestras e lançamentos de livros de arte e prêmios para novos talentos.

Sobre a mostra

O evento reunirá, entre os expositores, lojas de museus e estandes com publicações, objetos de design e edições limitadas, com peças ligadas a acervos de referência nacional.



O Instituto Inhotim, de Minas Gerais, e o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) participam pela primeira vez com loja própria. Também estão representadas instituições consagradas como Museu do Estado de Pernambuco (MEPE), Oficina de Cerâmica Francisco Brennand e Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Mamam).

O Consulado da Argentina no Recife apresenta a plataforma digital “Directorio Argentina Creativa | Galerías de Arte", com o objetivo de fazer conexão com galerias nordestinas do país.

Gastronomia - Estarão presentes na mostra uma seleção de bares e cafés para oferecer suas experiências gastronômicas. São eles: Na The Salad Code, Café Kopenhagen, CA-JÁ Restaurante, Enotteque by Vino e Orora Bar, que oferecem desde cafés especiais até coquetéis e pratos autorais.

Novas galerias

Nos últimos três anos, novas galerias surgiram em Recife, com jovens artistas no circuito nacional e na circulação de obras, que estão presentes na composição do mapa da feira em galerias e espaços independentes do Recife, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Ceará, da Paraíba e de Santa Catarina, além da galeria lusitana convidada.

“Estamos aqui com a Verso, uma galeria de Lisboa, uma novidade na edição deste ano do Art.PE, trazendo um diálogo entre artistas de língua portuguesa, de países como Moçambique e Angola que moram em Portugal e também de brasileiros que moram lá. A ideia foi fazer essa troca para pernambuco dessa diversidade que compõe os países lusófonos”, detalhou Filipe Campelo, membro do comitê artístico e galerista da Verso.



“É minha primeira vez no Brasil e em Recife e fiquei rapidamente apaixonado por essa terra maravilhosa. E de participar pela primeira vez dessa feira estou gostando imenso de conhecer os artistas muito bons que aqui estão”, Blackson Afonso, artista visual angolano em exposição pela Galeria Verso.

“Temos também galerias internacionais como a Galeria Nara Roesler, que tem unidade em Nova Iorque, bem como a Continua, que está em algumas cidades do mundo, como Paris e São Paulo. Percebe-se aqui artistas mais contemporâneos e jovens. E galerias do mercado secundário, como os modernos pernambucanos. A gente está fazendo parte de um movimento de um novo mercado de arte”, avalia Diogo Viana, diretor-geral da feira.

Participantes

São Paulo é a segunda cidade com maior número de galerias participantes da ART.PE, com 11 representantes, atrás apenas do Recife, superando capitais de outros grandes mercados. Da capital paulista, estão confirmadas as presenças da Galeria Lume, Aura Galeria, Galleria Continua, Galeria Base, Lança Galeria, Sculpt Galeria, Andrea Rehder Arte Contemporânea, Galeria Tato, Galeria 18, Selo Coletivo e Beco Street Art.

“A gente está flertando com uma direção artística, pois estamos no processo de fomento, de aprender a fazer, de abrir uma área que não existia. O mercado está começando a se fortalecer agora. A gente tem um aumento de galerias abertas em Recife, com galeria de São Paulo que estão abrindo aqui. E esse movimento está também atrelado aos quatro anos que a Art.PE vem se consolidando”, acrescenta Beth da Matta, diretora artística da mostra.

Debates e palestras

Com acesso gratuito, a Arena ART.PE, em parceria com o Banco do Nordeste Cultural, reforça o compromisso de democratizar o debate artístico. O espaço terá programação com tradução em Libras.

Entre os destaques, está a palestra “Natureza e Arte”, com a diretora artística do Instituto Inhotim, Júlia Rebouças, ao lado de Fernanda Pessoa. Professora de Redação, Fernanda é colecionadora de arte contemporânea e utiliza em suas aulas obras referenciais e a história da arte para aguçar a percepção crítica de seus alunos.



Prêmios

O Prêmio Selo Mandacaru, em sua primeira edição, premiará um artista com até 15 anos de trajetória fora do eixo Rio–São Paulo, cuja obra passará a integrar o acervo do Instituto Mandacaru.

Fruto da parceria com a colecionadora Alayde Alves e a plataforma Labverde, o Prêmio Residência Art.PE + Labverde selecionará um artista expositor para uma imersão na Amazônia em 2026, com bolsa de R$ 3 mil e apresentação do trabalho na próxima edição da feira.



Livros de arte e arquitetura

A programação ganha peso com o lançamento do livro “Desreceitas – Dez processos artísticos”, da artista Rose Klabin e do curador Rodrigo Villela. A obra apresenta encontros inusitados entre arte e gastronomia num diálogo com profissionais de áreas diversas. O registro reúne conversas, processos criativos, fotografias e receitas.



Outro momento especial será o relançamento comemorativo de 10 anos do “Guia Comum do Centro do Recife”. Criado a partir do projeto Arqueologia do Presente, da artista e pesquisadora Bruna Rafaella Ferrer, a publicação traça um mapa urbano poético e crítico, dialogando com tradições de autores como Carlos Pena Filho e Gilberto Freyre.



A arquitetura do evento, outro atrativo, ganha atenção especial. O Vip Lounge, com curadoria do designer Victor Moreira Leite, terá mobiliário produzido exclusivamente pela fábrica Domum, em parceria com a Novo Projeto.

Após a feira, as peças integrarão a coleção Além da Superfície, que une design contemporâneo, sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. Já a Arena ART.PE, de acesso gratuito, contará com mobiliário desenvolvido pela Novo Projeto com consultoria do arquiteto e diretor geral da feira, Diogo Viana, que também responde pela ambientação geral do espaço.



Confira as galerias participantes:

1. Amparo 60 - Galeria de Arte - PE

2. Andrea Rehder Arte Contemporânea - SP

3. Arrecife Galeria - RJ

4. ART.PE Homenagem PRAGANA

5. Arte Plural Galeria - PE

6. Ateliê de Impressão - PE

7. Aura Galeria - SP

8. Beco Solo Show – PE/SP

9. Beco Street Art – PE/SP

10. Casa Antica - Galeria de Arte - PE

11. Cave Galeria - CE

12. Cecí Galeria - PE

13. Christal Galeria - PE

14. Espaço Mandacaru (SP) e Instituto Comadre (RJ)

15. Galeria 18 - SP

16. Galeria Avenida - PE

17. Galeria Base – PE/SP

18. Galeria de Arte Capibaribe (UFPE) - PE

19. Galeria Gamela - PB

20. Galeria Lume - SP

21. Galeria M.I.U. Arte Contemporânea – SC

22. Galeria Marco Zero - PE

23. Galeria Nara Roesler - SP

24. Galeria Refresco - RJ

25. Galeria Tato - SP

26. Galeria Terra Brasilis – PE/PB

27. Galleria Continua - SP

28. Garrido Galeria - PE

29. Gráfica Lenta - PE

30. Lança Galeria - SP

31. Luis Maluf – Galeria de Arte

32. MauMau Galeria - PE

33. Mitre Galeria – MG

34. Número Galeria - PE

35. Nuvem Galeria - PE

36. OMA Galeria - SP

37. Pena Cal Galeria - PE

38. Perman Art Gallery - PE

39. Propágulo

40. Sculpt Galeria - SP

41. Selo Coletivo - SP

42. Verso Galeria - PT



SERVIÇO:

Art.PE 2025

Quando: De 9 a 12 de outubro, das 13h às 20h (de 9 a 12/10) e das 13h às 18h (12/10)

Onde: Recife Expo Center - Cais Santa Rita, 156, São José

Entrada gratuita para a Arena ART.PE e espaço de lojas;

R$ 45 (inteira) e R$ 22,50 (meia) para acesso à área das galerias.

Ingressos à venda no Sympla

