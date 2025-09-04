ART.PE: 4ª Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco destaca mostra sobre natureza e ancestralidade

A- A+

A grande novidade da 4ª Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco (ART.PE) deste ano é a mostra ''Centelhas''. O público terá a oportunidade de contemplar obras de 13 artistas, entre eles Guto Oca, Anderson Sang, Sebastião Pedrosa e Rinaldo Silva, além da mais recente premiada Yasmin Formiga (Prêmio PIPA 2025).

A exposição ''Centelhas'' surge da necessidade de refletir sobre o impacto da ação humana nas mudanças climáticas, provocando o público através de temas como natureza, tempo, ancestralidade e ecologia. A mostra integra a programação do ART.PE , que acontece de 8 a 12 de outubro, no Recife Expo Center, e será apresentada no espaço da Arte Plural Galeria (APG), a partir das obras de artistas e do acervo da galeria, abrangendo as diferentes linguagens - pintura, escultura, fotografia e performance.

A abertura da quarta edição ao público inicia na quinta-feira (9) e segue até o domingo (12). Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla. Nos primeiros dias a visitação ocorrerá das 13h às 20h, enquanto no último dia o horário será das 13h às 18h.

O sócio da Associação Internacional da Crítica de Arte e curador da exposição, Lucas Dilacerda, confirmou ter sido um desafio reunir as obras por meio desse recorte. A ideia é criar um espaço para a discussão das intervenções antropogênicas expostas nos trabalhos. Também participam da mostra, Silvio Zanchetti, Suzana Azevedo, Caio Danyalgil, Conchita Brennand, Maria Queiroga, Ícaro Galvão,Gerson Ipirajá e Aurora Caballero.



Consolidado como um dos mais relevantes eventos de arte de Pernambuco, o ART.PE reúne a participação de 40 galerias de arte, livrarias e uma exposição de designers de mobiliário.

SERVIÇO

4ª Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco (ART.PE) - Mostra ''Centelhas''

Quando: 8 a 12 de outubro; a visitação para o público acontece a partir do dia 9.

Onde: Recife Expo Center - Cais Santa Rita, 156, São José

Visitação: Quinta-feira (9) a sábado (11), das 13h às 20h; e no domingo (12) das 13h às 18h

Ingressos: a partir de RS 22,50 no site do Sympla

