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FEIRA DE ARTE ART.PE abre pré-venda de ingressos para 5ª edição no Recife Feira de arte contemporânea acontece de 14 a 18 de outubro, no Recife Expo Center

A ART.PE - Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, está com a pré-venda de ingressos aberta para sua 5ª edição, que acontece entre os próximos dias 14 18 de outubro, no Recife Expo Center.



Galerias, projetos especiais, instituições culturais, editoras e livrarias de diferentes regiões do Brasil e também do exterior, participam da edição.



Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla, com lotes de pré-venda a partir de R$ 25.

Sob direção executiva de Diogo Viana e artística de Beth da Matta, a edição deste ano reúne 75 expositores, que ocupam cerca de 5 mil m² do Recife Expo Center.



Participantes

A programação apresenta trabalhos em diferentes linguagens que incluem pintura, escultura, fotografia, gravura, cerâmica e arte têxtil, além de publicações voltadas ao mercado de arte.

Entre os participantes estão galerias de Recife, Caruaru, Salvador, Maceió, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Belém, Manaus e Balneário Camboriú, além de espaços de Lisboa, Nova York, Miami e das províncias argentinas.

Amparo 60, Anita Schwartz, Nara Roesler, Contínua, Luis Maluf, Pinakotheke, Marco Zero e Claraboia estão entre as galerias da edição.

Além dos estandes, a programação da ART.PE inclui conversas, lançamentos e leituras de portfólio, realizadas ao longo dos cinco dias na Arena BNB Cultural. O evento também terá lojas e espaços de gastronomia.

SERVIÇO

5ª ART.PE - Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco

Quando: 14 a 18 de outubro

Onde: Recife Expo Center - Cais Santa Rita, 446 - São José, Recife

A partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @art__pe



Horários

Quarta-feira (14), das 17h30 às 21h

Quinta a sábado (15, 16 e 17), das 13h às 21h

Domingo (18), das 12h às 19h

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