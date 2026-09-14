ART.PE abre pré-venda de ingressos para 5ª edição no Recife
Feira de arte contemporânea acontece de 14 a 18 de outubro, no Recife Expo Center
A ART.PE - Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, está com a pré-venda de ingressos aberta para sua 5ª edição, que acontece entre os próximos dias 14 18 de outubro, no Recife Expo Center.
Galerias, projetos especiais, instituições culturais, editoras e livrarias de diferentes regiões do Brasil e também do exterior, participam da edição.
Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla, com lotes de pré-venda a partir de R$ 25.
Sob direção executiva de Diogo Viana e artística de Beth da Matta, a edição deste ano reúne 75 expositores, que ocupam cerca de 5 mil m² do Recife Expo Center.
Participantes
A programação apresenta trabalhos em diferentes linguagens que incluem pintura, escultura, fotografia, gravura, cerâmica e arte têxtil, além de publicações voltadas ao mercado de arte.
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Entre os participantes estão galerias de Recife, Caruaru, Salvador, Maceió, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Belém, Manaus e Balneário Camboriú, além de espaços de Lisboa, Nova York, Miami e das províncias argentinas.
Amparo 60, Anita Schwartz, Nara Roesler, Contínua, Luis Maluf, Pinakotheke, Marco Zero e Claraboia estão entre as galerias da edição.
Além dos estandes, a programação da ART.PE inclui conversas, lançamentos e leituras de portfólio, realizadas ao longo dos cinco dias na Arena BNB Cultural. O evento também terá lojas e espaços de gastronomia.
SERVIÇO
5ª ART.PE - Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco
Quando: 14 a 18 de outubro
Onde: Recife Expo Center - Cais Santa Rita, 446 - São José, Recife
A partir de R$ 25 via Sympla
Informações: @art__pe
Horários
Quarta-feira (14), das 17h30 às 21h
Quinta a sábado (15, 16 e 17), das 13h às 21h
Domingo (18), das 12h às 19h