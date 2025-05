ART.PE anuncia edição 2025 para outubro e lançamento da exposição ''Solos'' em junho; confira

A- A+

Buscando fomentar o mercado de arte contemporânea instituído no Nordeste, a quarta edição da ART.PE - Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, que acontece no Recife Expo Center, foi confirmada para o mês de outubro, entre os dias 8 e 12. Dentre as novidades deste ano está a exposição ''Solos'', antecipando algumas obras em uma mostra gratuita de 5 a 8 de junho, no Shopping Recife.

Em 2025, a ART.PE reúne 40 galerias e quatro museus, com destaque para exibição de obras, debates, ações de formação e incentivo ao colecionismo. A programação do evento também conta com atividades relacionadas ao design, arte urbana e gastronomia, visando conectar galerias, artistas e públicos diversos.

O lançamento da quarta edição da Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco acontece no dia 4 de junho, junto com a abertura da exposição ‘’Solos ART.PE’’, durante evento no Shopping Recife - apenas para convidados. A mostra, que contempla obras de oito artistas representados por galerias participantes deste ano, ficará aberta ao público de 5 a 8 de junho.

"A ART.PE é um projeto que busca estruturar e fortalecer o mercado de arte contemporânea a partir do Nordeste, conectando galerias, artistas e públicos diversos. A exposição Solos é um recorte do que está por vir em outubro e também um espaço de escuta e troca com a cidade", afirma Diogo Viana, diretor-geral da feira e sócio da Archi Cultural, realizadora do evento.

Durante a apresentação, será divulgada a lista das galerias selecionadas e os destaques da programação da ART.PE 2025. Outra novidade desta edição é o lançamento do ‘’Programa Solos’’, uma mostra de design com peças de 15 designers de mobiliário e intervenções artísticas em espaços públicos da cidade.

Além da exposição ''Solos'', a ART.PE também inseriu na programação: rodas de conversa com artistas e galeristas, uma loja com gravuras e objetos das galerias e uma livraria especializada. Participam da mostra as galerias Marco Zero, Arte Plural, Amparo 60, Arrecife, Base, Número, Christal e Garrido.

No evento de lançamento, a ART.PE 2025 vai divulgar mais detalhes das iniciativas voltadas ao turismo cultural, do mapa de roteiros por museus e galerias que será distribuído ao público, e dos restaurantes locais presentes na feira, oferecendo opções gastronômicas aos visitantes.



SERVIÇO

''Solos ART.PE'' – Lançamento da ART.PE 2025

Quando: 5 a 8 de junho

Onde: Terraço de eventos - Shopping Recife

Entrada gratuita

ART.PE 2025 – Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco

Quando: 8 a 12 de outubro

Onde: Recife Expo Center - Cais Santa Rita, 156, São José

Ingressos ainda indisponíveis

Informações: @art__pe





