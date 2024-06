A- A+

ARTES VISUAIS ART PE começa nesta quarta-feira (26) e 3ª edição da feira celebra as artes visuais do Brasil O evento acontece no Terminal Marítimo, de 26 a 30 de junho e reúne os principais artistas plásticos pernambucanos e galerias de arte nacionais

A ART PE - Feira de Arte Contemporânea e Moderna de Pernambuco inicia sua terceira edição nesta quarta-feira (26), reunindo galerias de arte e artistas plásticos contemporâneos. Além da exibição das obras no Terminal Marítimo de Passageiros, do Porto do Recife, a feira promove palestras, mesas redondas e outras atividades com personalidades do mundo do empreendedorismo e artístico nacional. .

O evento, que conta com programação até o dia 30 de junho, espera um público de 14 mil pessoas, 20% a mais do que foi registrado no ano passado. Durante os cinco dias da feira, o horário da visitação será das 14h às 21h, além da atividade externa, no bairro da Várzea, como uma das novidades desta edição.

Neste ano, a ART PE vai ter a primeira ação externa da feira, com o projeto chegando na Várzea em uma parceria com a empresa Iron House, do Grupo Cornélio Brennand. O local receberá uma exposição de obras de arte na área externa de uma locação.



Confira a montagem da exposição:

Quem participa da feira ?

Na Feira de Arte Contemporânea e Moderna de Pernambuco, participam 30 galerias de arte, projetos sociais e lojas de museus, sendo 19 galerias de arte pernambucanas e 11 de fora do Estado.

A curadoria, que realizou uma ação meticulosa na seleção dos participantes do evento, foi formada pelos curadores Beth Damata, Mônica Bouqvar e Filipe Campello, enquanto, a produção é da Archi Cultural, que tem direção executiva de Diogo Viana.

Participam da feira galerias do Recife, Olinda, Petrolina, além de representantes do Pará, Ceará, Paraíba, Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e de Portugal.

Entre os museus que terão lojas de museu, estão a Oficina de Cerâmica Francisco Brennand, Museu de Arte Moderna Aluízio Magalhães (MAMAM) e Instituto Ricardo Brennand (IRB). Também estarão presentes os projetos sociais com lojas, como a ONG Paramar e Movimento Pró-Criança.

''A ARTPE consolida-se hoje como um dos principais eventos do calendário de artes visuais de Pernambuco e do Brasil. Nas duas edições passadas, a Feira recebeu importantes personalidades do mercado das arte'', afirma Diogo Viana, arquiteto e produtor da Feira.

Atividades

A ART PE terá espaços especiais na Arena Arte e Mercado, promovendo uma série de atividades para fomentar o setor da arte em Pernambuco com palestras e rodas de conversas, lançamentos de livros, temas voltados ao mercado de arte e participações dos museus que compõem a Feira.

A Arena oferece um espaço aberto na área de convivência do Salão Pernambuco e com acesso gratuito, enquanto, o Salão de Foto Arte, reúne fotografias assinadas e uma seleção de obras com a curadoria de Gustavo Bettini, diretor do Ateliê de Impressão.

Além disso, os visitantes contarão, também, com o Salão de Design, com a presença das lojas Na Rosenbaum, Na Foz, Desenho Design e MV Cerâmica, todas com curadoria especial ART PE.

A feira também terá uma área gastronômica, com o Restaurante Cá-Já, do Chef Yuri Machado, contando com lounge para 30 pessoas. Outros estabelecimentos que completam o espaço gastronômico são o bar Liamba, a sorveteria Degusta, a cafeteria Um Certo Café e o Wine Bar, com vinhos da WineConcept Brasil.

SERVIÇO:

3ª ART PE – Feira de Arte Contemporânea e Moderna de Pernambuco

Quando: 26 a 30 de junho, com visitação das 14h às 21h

Onde: Terminal Marítimo de Passageiros, do Porto do Recife

Ingressos a partir de R$ 7,50 no Sympla

Mais informações: @_artpe

