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Arte ART.PE detalha a 5ª edição do evento, que acontece de 14 a 18 de outubro no Recife Em visita à Folha de Pernambuco, diretora artística da ART.PE, Beth da Matta, adianta novidades da programação deste ano

A diretora artística da ART.PE - Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, Beth da Matta, e a assistente institucional, Renata Mota, vsitaram a Folha de Pernambuco na manhã desta terça-feira (1º) para falar sobre a quinta edição do evento, que acontece entre os dias 14 e 18 de outubro, no Recife Expo Center, no bairro de São José.

Elas foram recebidas pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa, e anteciparam novidades na programação deste ano.

Com a participação de quase 60 galerias de todo o Brasil e do exterior, incluindo projetos especiais independentes, o projeto amplia a presença no calendário cultural do estado e acompanha tendência de crescimento da circulação e do consumo de arte contemporânea.

Esse movimento já ultrapassa os cinco dias de realização da feira e pode ser percebido ao longo de todo o ano, modificando a relação do público pernambucano com a arte. Segundo Beth da Matta, parte desse impacto passa justamente pela formação de público.

A feira busca ampliar o repertório visual da cidade ao aproximar as pessias de diferentes galerias, artistas e linguagens, mas também aposta em projetos independentes e iniciativas que extrapolam a lógica comercial da arte.

Dentro dessa proposta, o setor de projetos especiais ganhou espaço na programação. A área reúne coletivos de artistas, galerias independentes e projetos de caráter social, como a Comadre, cuja renda é revertida para parteiras do Acre.



Acompanhamento

A formação também aparece em iniciativas voltadas para artistas de outros estados. Em parceria com o BNB Cultural, a ART.PE amplia a tradicional leitura de portfólios realizada durante o evento e transforma a atividade em uma mentoria.

A proposta é trazer cinco artistas do Ceará e cinco da Paraíba para uma imersão na feira. Nos dias da Feira, os artistas terão acompanhamento e participarão de leituras individuais de portfólio com curadores nacionais, além de uma palestra aberta ao público com Teresa de Arruda, articuladora com atuação no Brasil, na Europa e na China.

A preocupação com a formação de público também se relaciona, para Beth, à própria experiência de estar diante da arte. Ela chama atenção para o potencial das exposições e dos espaços culturais como lugares de conexão com a subjetividade e cita o interesse crescente de profissionais da saúde mental pelas visitas a museus.

“Os psicólogos e psiquiatras estão recomendando visitas a museus. Porque você, diante disso, se conecta com sua subjetividade”, afirma. Para ela, o contato com o belo e com as provocações propostas pela arte contemporânea pode estimular novas relações e interpretações pessoais.

Beth da Matta também destaca iniciativas de formação para os artistas | Crédito: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Evolução

Sobre a forte atuação do evento, a vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, destacou: “Sinto um movimento completamente diferente, e eu acho que influenciado muito pela ART.PE. Isso respinga ao longo do ano. E aí, muda a conduta da população. É como se tivesse, de fato, plantado uma semente”, afirma.

Sob a direção executiva de Diogo Viana e direção artística de Beth da Matta, a Feira teve as operações comerciais vendidas em poucos meses. “A gente duplicou o espaço físico, porém, manteve um número semelhante de galerias e expositores.

Temos hoje setores mais bem desenhados, com galerias de pequeno, médio e grande porte”, reforça Beth, pontuando o sato de 2.500 m² para 5 mil m² em relação ao ano passado.

Por lá, trabalhos em pintura, escultura, objeto, desenho, gravura, arte têxtil, fotografia, múltiplo e outras linguagens. As cinco regiões do país estão entre os expositores, incluindo representantes de mais de dez cidades, além de espaços internacionais.

Ainbda nesta edição, serão concedidos dois prêmios de residência artística, um com destino internacional, em Lisboa, e outro em Goiás. Mais informações sobre as premiações serão divulgadas em breve.

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