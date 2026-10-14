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ARTE Art.PE reúne 75 expositores em sua quinta edição no Recife Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco acontece de 14 a 18 de outubro, com galerias brasileiras e internacionais

A quinta edição da Art.PE, Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, acontece de hoje (14), somente para convidados, e de quinta (15) a domingo (18), no Recife Expo Center, no bairro de São José, reunindo 75 expositores do Brasil e do exterior. A programação de arte inclui galerias, projetos especiais, instituições culturais, editoras e livrarias, além de conversas com artistas e curadores, lançamentos de livros, premiações, leituras de portfólio e apresentações musicais.

Com direção geral do arquiteto Diogo Viana e direção artística de Beth da Matta, a feira reúne diferentes segmentos do circuito das artes visuais e busca ampliar o contato entre artistas, galerias, colecionadores e público. A iniciativa também procura fortalecer a presença de Pernambuco e de outros estados do Nordeste no mercado de arte contemporânea. A organização estima receber mais de 15 mil visitantes.

“O Recife sempre teve uma vocação natural para ser um dos grandes polos de artes visuais do País. Art.PE chega à sua quinta edição celebrando uma transformação que acompanhamos de perto, cumprindo o papel de conectar a cadeia artística, formar novos colecionadores e aproximar a arte de empresas, investidores e da própria identidade cultural do Recife”, afirma Diogo Viana.

Galerias e projetos de diferentes regiões

A seleção reúne linguagens artísticas como pintura, escultura, fotografia, gravura, arte têxtil e instalações. Entre os espaços pernambucanos marcam presença as galerias Amparo 60, Marco Zero, Garrido e Christal. A lista também inclui representantes de outras regiões do Brasil, como Anita Schwartz, do Rio de Janeiro, Nara Roesler, com unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Nova York, e Continua, com atuação em São Paulo, na Europa e na Ásia.



A participação internacional inclui a Verso, iniciativa criada por pernambucanos em Lisboa (Portugal), e o Argentina Creativa Market Galerías de Arte (Argentina), que reúne galerias e artistas de sete províncias argentinas: Buenos Aires, Salta, Santa Fé, Jujuy, Córdoba, Santa Cruz e Tucumán.



Beth da Matta destaca a articulação entre a produção regional e outros mercados como um dos objetivos da feira.



“O impacto mais profundo e transformador da Art.PE reside na expansão e profissionalização de todo o mercado de arte. A feira é o grande ponto de encontro entre a obra, o público, o comprador veterano e o jovem colecionador. Para esta edição, buscamos afinar ainda mais esse olhar, integrando a cena pernambucana e nordestina a importantes vetores da arte contemporânea nacional e internacional. A nossa expectativa para este ano é alta, não apenas em termos de público e negócios, mas na profundidade das conexões que a feira é capaz de gerar”, afirma.

Publicações, gastronomia e formação artística

A programação editorial inclui selos da Nara Roesler Books, Pinakotheke Editora, Cepe Editora, Pó de Estrelas, Selo Celeste e Propágulo. A Loja Art.PE também disponibiliza títulos independentes.

Já do mix gastronômico participam os restaurantes Cá-Já e Greenmix, além do Wine Bar Vinum e dos quiosques da Casa dos Frios, Galo Padeiro e Kopenhagen Sorvetes e Chocolates.

Entre as ações de incentivo à produção artística estão o Prêmio Shopping Recife de Incentivo à Arte e à Cultura, com foco em fotografia, e as iniciativas do Instituto Bueno de Arte, Educação e Cultura. A instituição concederá dois prêmios Colecionador, com aporte financeiro para artistas em início de carreira, além de financiar participações na Residência Verso, em Lisboa, e na Residência Artística Naco, em Olhos d’Água, Goiás, prevista para maio de 2027.

A Kaaysá Art Residency-Brazil também selecionará dois artistas para seu programa em Boiçucanga, no litoral de São Paulo.

Lista completa de expositores da Art.PE 2026:

Galerias

1. AM Galeria, Belo Horizonte e São Paulo

2. Amparo 60, Recife

3. Anita Schwartz, Rio de Janeiro

4. Argentina Creativa Market | Galerías de Arte, províncias da Argentina

5. Arrecife, Rio de Janeiro

6. Arte Plural, Recife

7. Avenida, Recife

8. Base, Recife e São Paulo

9. Beco Solo, Recife e São Paulo

10. Beco Street, Recife e São Paulo

11. Boaventura, Belém

12. Boi, Caruaru e Recife

13. Bordallo Pinheiro, Rio de Janeiro

14. BR Arte, São Paulo

15. Cana, Rio de Janeiro

16. Carmo Johnson Projects, São Paulo

17. Casa Antica, Recife

18. Casa Antica Anexo 01, Recife

19. Cave, Fortaleza

20. Cecí Galeria, Recife

21. Central, São Paulo

22. Cerrado, Brasília e Goiânia

23. Christal, Recife

24. Claraboia, São Paulo

25. Continua, São Paulo, Europa e Ásia

26. Cosmos, Balneário Camboriú

27. Fasam, Belo Horizonte e São Paulo

28. Femaluma, Rio de Janeiro e Cascais

29. Galeria 18, São Paulo

30. Gamma, Maceió

31. Garrido, Recife

32. Gravura Brasileira, São Paulo

33. Lança, São Paulo

34. Luis Maluf, São Paulo

35. M.I.U., Balneário Camboriú

36. Manaus Amazônia, Manaus

37. Marco Zero, Recife

38. Maurício Redig, Recife

39. Midlej, Salvador

40. Nara Roesler, São Paulo, Rio de Janeiro e Nova York

41. Número, Recife

42. OMA, São Paulo e Miami

43. Particular, Vitória

44. Pena Cal, Salvador

45. Pinakotheke, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza

46. Pórtico, São Paulo

47. Refresco, Rio de Janeiro, em parceria com Marco Zero, Recife

48. RV Cultura e Arte, Salvador

49. Sardenberg, São Paulo

50. Silvia Cintra + Box 4, Rio de Janeiro

51. Verso, Lisboa

52. WG Galeria, São Paulo

53. Yehudi Hollander-Pappi, São Paulo

54. Zabumba, Salvador

55. Zipper, São Paulo

Projetos especiais

1. Artepofagia, Maceió

2. Capibaribe, Recife

3. Comadre, Rio de Janeiro

4. Instituto Lira, Recife

5. Maumau + Gráfica Lenta, Recife

6. Nuvem, Recife

7. Ocupá, Rio de Janeiro

8. Perman, Recife

9. Propágulo + O Criatório, Recife e Gravatá

Instituições

1. Instituto Ricardo Brennand, Recife

2. Museus PE, Recife e Olinda

3. Mamam, Recife

4. Oficina Francisco Brennand, Recife

5. Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha

6. Shopping Center Recife, Recife

Editoras e livrarias

1. Cepe, Recife

2. Nara Roesler Books, São Paulo

3. Pinakotheke Editora, São Paulo

4. Pó de Estrelas, Recife

5. Propágulo, Recife

6. Selo Celeste, São Paulo

Confira a programação completa:

Quarta-feira (14)

Preview para convidados

- 17h20: boas-vindas com Beth da Matta e Diogo Viana;

- 17h30: entrega do Prêmio Shopping Recife, Edição de Fotografia 2026;

- 20h: apresentação do DJ Dolores.

Também serão realizadas sessões fechadas de leitura de portfólio com artistas do Ceará, Maranhão e Piauí, conduzidas pelos curadores Camila Bechelany e Alan Adi.

Quinta-feira (15)

- 14h às 14h40: lançamento editorial da revista “Stargazers”, com Bruno Vilela e Heitor Moreira, do Estúdio Ligatura. Mediação de Mariana Bessa;

- 14h50 às 15h50: “Encontrando gerações”, conversa entre José Rufino e Marlene Almeida. Mediação de Olívia Mindêlo;

- 16h às 16h40: “Agitações pelo número”, com Diego Matos e José Patrício;

- 16h50 às 17h50: lançamento do livro “Usina de Arte: construção de uma utopia”, 10 anos, com Bruna Pessoa de Queiroz, Ricardo Pessoa de Queiroz e Bruno Albertim;

- 18h às 18h45: lançamento do livro “Ianah: sonhos para a terra”, da Editora Propágulo, com Ianah, Guilherme Moraes e Rod Souza Leão. Mediação de Olívia Mindêlo;

- 20h30: apresentação da DJ Lala K.

Sexta-feira (16)

- 13h às 16h: primeiro dia de leitura de portfólio do programa BNB + ART.PE, com artistas selecionados do Ceará, Maranhão e Piauí e os curadores Camila Bechelany e Alan Adi. Atividade fechada ao público;

- 16h às 16h20: entrega dos prêmios do Instituto Bueno de Arte, Educação e Cultura: Prêmio Colecionador, Prêmio Verso Residência e Residência Naco;

- 16h30 às 17h20: “Residências artísticas: partilhando experiências”, com Fernando Bueno, do Instituto Bueno; Filipe Campello, da Verso, em Lisboa; Residência Pupa, de O Criatório + Propágulo; e Lourdina Jean Rabieh, do Instituto Kaaysá. Mediação de Mari Bessa;

- 17h30 às 18h20: “Falando em arte”, conversa entre Daniel Senise, Marcelo Silveira e Clara Moreira. Mediação de Moacir dos Anjos;

- 18h30 às 19h30: “Brasil no mundo: arte brasileira em ascensão internacional”, com Tereza de Arruda, da Alemanha e do Brasil, e Pablo de la Barra, do Guggenheim América Latina. Mediação de Filipe Campello;

- 20h: apresentação do DJ Lucas da Matta.

Sábado (17)

- 13h às 16h: segundo dia de leitura de portfólio do programa BNB + ART.PE, com artistas selecionados do Ceará, Maranhão e Piauí e os curadores Camila Bechelany e Alan Adi. Atividade fechada ao público;

- 16h às 16h50: lançamento do livro “Montez Magno”, com Itamar Morgado, Pedro Xavier e Fred Jordão. Mediação de Olívia Mindêlo;

- 17h às 17h50: “Como pensar uma coleção”, conversa entre Paula Santillán, Sérgio Sampaio e Monica Bouqvar. Mediação de Fepe Camargo;

- 18h às 19h: “Brasil sem bordas: dinâmicas de descentramento no mercado de artes visuais”, com Filipe Campello, da Verso, em Lisboa; a cônsul Julieta Grande, do Consulado da Argentina no Recife; e Carlos Mélo, da Boi, com atuação em Recife e Caruaru. Mediação de Beth da Matta;

- 20h: Apresentação dos Seletores de Frequência.

Domingo (18)

- 15h45 às 17h: “Estratégias independentes no circuito contemporâneo”, com Jonathan Gomes, da Ocupá, no Rio de Janeiro; Jhonyson, da Artepofagia, em Maceió; e Jeff Alan, artista e articulador do Barro, no Recife. Mediação de Lenne Ferreira;

- 18h: apresentação da DJ Allana Marques.

Serviço

5ª Art.PE (Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco)

Quando: 14 a 18 de outubro de 2026

Onde: Recife Expo Center – Cais Santa Rita, 446, São José, Recife

Horários: Quarta-feira (14), das 14h às 21h, com preview para convidados;

Quinta-feira (15), sexta-feira (16) e sábado (17),das 13h às 21h;

Domingo (18), das 12h às 19h

Ingressos: a partir de R$ 25 na Sympla

Informações: @art_pe





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