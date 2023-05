A- A+

MÚSICA Arvo Restaurante recebe shows na sexta-feira (12), confira a lista de artistas Casa do Chef Pedro Godoy realiza encontro cultural nos jardins do local

O restaurante Arvo promove encontro cultural nos jardins da casa na sexta-feira (12). O evento traz artistas para a casa que completou 3 anos no ano passado e já entrou para a lista dos 100 melhores restaurantes do Brasil, segundo a revista EXAME.

Família Marinho, do Sertão do Pajeú, Tonfil, Miguel Marinho e Ednardo Dali trarão, de lá de São José do Egito irão compor a programação e encher o estabelecimento de música com seus repertórios de MPB, samba , forró, poesia e músicas autorais.

Tonfil, além das clássicas da música popular brasileira, trará músicas do seu novo CD Moldura , e recomenda:

“Ednardo Dali tem um violão e interpretações singelas, tem uma pegada agreste e agrária, com cheiro de terra e tempero. E Miguel traz naquele pandeiro, quase que uma orquestra, cheio de vigor!”

Serviço:

Entre Cantos e Sabores

Quando: Sexta-feira (12), às 19h30

Onde: Arvo Restaurante - Rua Djalma Farias, 170

Mais informações: @arvorestaurante

