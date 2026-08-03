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FAMOSOS "Árvore da vida": Aguinaldo Silva conta história de planta que tem desde os anos 1970 Muda foi presente do escritor e jornalista Gasparino Damata

Aguinaldo Silva, um dos maiores novelistas da história da TV brasileira, contou aos seus mais de 600 mil seguidores no Instagram a história de sua "árvore da vida", uma planta que o acompanha desde os anos 1970, quando a recebeu de presente de um amigo.

"Em 1970, no dia em que mudei para minha nova casa no Rio de Janeiro, meu amigo Gasparino Damata deu-me de presente uma muda dessa planta e me disse: 'É a sua árvore da vida. Não deixe ela morrer.'", escreveu o autor.

"Desde então a planta me acompanha. Está em todas as minhas casa. Essa da foto é a do meu escritório em Lisboa. Chegou aqui apenas um galhinho. Agora ocupa o espaço inteiro. Minha árvore da vida, sempre frondosa, é quem atesta que continuo vivo." afirmou.

Gasparino Damata foi um jornalista e escritor pernambucano, de Catende, que também atuou na Marinha mercante.

Além de publicar diversos livros e contos ("Queda em ascensão", de 1951; "A sobra do mar", de 1953; "Os solteirões", 1976, entre outros), ele fez parte do periódico "Lampião da Esquina", o primeiro jornal feito exclusivamente para a comunidade LGBTQIAP+,que circulou entre 1978 e 1981, também com participação de Aguinaldo.

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