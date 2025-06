A- A+

celebridades Ary Fontoura diverte internet ao questionar função de brinquedo sexual: "é pra coçar as costas?" Ator de 92 anos se mostrou impressionado com o objeto inusitado

O ator Ary Fontoura, 92 anos, viralizou em suas redes sociais postando um react de um vídeo sobre um brinquedo sexual em fomato de mão. Depois de assistir ao vídeo que mostrava o objeto vibrando em situações não convencionais como mexer uma tigela de bolinhas, espantado, ele perguntou aos seguidores do que se tratava.



"Que diabo é isso, gente? Olha, eu tenho 92 anos, eu nunca vi uma coisa dessa. Pra que isso aí? Para coçar as costas? Para fazer o quê? Se alguém souber o que é isso aí, por favor, me esclareça. Seja o que for“, brincou o ator.



O vídeo arrancou gargalhadas nos comentários e os eguidores entraram na brincadeira. "Não tenho coragem de explicar, seu Ary", disse uma seguidora. "Deixa quieto!, desconversou outro. "É um acariciador de pés automático. Faz carinho no do queixo do seu gato ou cachorro", brincou outro internauta.



