Ary Fontoura fala sobre sua participação em "Êta Mundo Melhor!", na Globo

Entre personagens de destaque, participações especiais e pequenas pontas, Ary Fontoura já perdeu a conta de quantas produções televisivas já participou. “Acho que foram mais de 50, mas não tenho certeza”, brinca.



Sem descansar e mantendo uma média alta de projetos por ano, ele segue trabalhando e fazendo o que gosta.



Atualmente, ele celebra o reencontro com o divertido Quinzinho, personagem que viveu em “Êta Mundo Bom!”, de 2016, e que retornou na atual “Êta Mundo Melhor!”.



“Estou com 93 anos e só saio de casa para fazer coisas que realmente me interessam. A mensagem otimista dessa novela é tudo o que o público precisa diante do mundo cruel em que a gente vive”, acredita.



Ary está na tevê desde 1965, faz parte do primeiro time de contratados da Globo, onde estreou na série “Rua da Matriz”. Apaixonado pelo ofício e sempre disposto a mergulhar em um novo personagem, Ary tem pelo menos um grande papel em cada uma das seis décadas dedicadas ao vídeo, onde participou de clássicos como “Bandeira 2”, “Roque Santeiro”, “Tieta”, “A Viagem”, além das duas versões de “Gabriela”.



“A gente vai produzindo, realizando... Gosto muito das coisas que fiz no passado, mas acredito que tenho personagens mais recentes que também são incríveis”, comenta. Também se tornou digital influencer por conta dos vídeos recheados de humor. Atualmente, só no Instagram, o ator tem quase 7 milhões de seguidores.



“Êta Mundo Melhor!” é sua nona participação em novelas de Walcyr Carrasco. O que o aproxima do texto do autor?

Nosso primeiro encontro profissional foi em “Chocolate com Pimenta”, um grande sucesso, uma novela linda, cheia de bons momentos. A partir daí, Walcyr começou a me convidar para personagens que sempre me tiram da mesmice.



Nos tornamos amigos e é um autor que eu confio, que realmente entende de televisão e do que o povo gosta. Nas novelas dele já fiz heróis, vilões, homens simples, milionários... a diversidade é grande. Além de tudo, gosto de como ele insere assuntos pertinentes às pessoas idosas nas tramas.



Como assim?

É um autor que sabe valorizar atores que já passaram dos 70, 80, 90 anos, que é o meu caso, com personagens que não são só avós ou avôs, tem sempre uma história interessante sustentando aquele papel.



Em “Amor à Vida”, por exemplo, meu personagem e o da Nathalia Timberg se apaixonavam, falavam sobre sexo na maturidade. Não é algo comum na tevê.



Como é retomar um personagem como Quinzinho uma década depois de “Êta Mundo Bom!”?

Uma alegria! Principalmente, por voltar a conviver com um elenco já conhecido, formado por pessoas que eu gosto muito. É claro que junto com a felicidade de continuar essa história, vem também a saudade do Jorge Fernando, amigo e diretor com quem trabalhei bastante.



Não tive dúvidas de que gostaria de voltar a viver o Quinzinho e fiquei surpreso com as boas novidades da trama.



O que mais o atraiu?

A ambientação nos anos 1950, a história mais urbana e as adições feitas no nosso núcleo, que ganhou nomes como a Grace (Gianoukas) e a Betty (Gofman).



Adoro as cenas do meu personagem na cidade, se divertindo no Dancing. O Mauro Wilson, que assumiu a novela depois dos primeiros capítulos, capturou bem o estilo da história. Acredito que o Quinzinho está vivendo intensamente em “Êta Mundo Melhor!”. A mensagem da trama é muito importante.



Em que sentido?

A realidade anda dura demais. “Êta Mundo Melhor!” tem o compromisso nobre de fazer o público rir e se divertir. É entretenimento puro.



No decorrer desse processo, quem está trabalhando também se diverte. A história vai ultrapassar os 200 capítulos e está todo mundo muito bem e unido.

