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FAMOSOS Ary Fontoura reage a falsa notícia de morte: "Isso é uma falta de respeito" O ator também explicou que, segundo ele, o anúncio falso funciona como uma forma de atrair acessos para outros conteúdos comerciais

Ary Fontoura se manifestou nas redes sociais nesta segunda-feira, 28, após se deparar com uma falsa notícia sobre sua morte. O ator, de 93 anos, afirmou que páginas no Facebook estão usando sua imagem e informações inventadas para chamar a atenção dos usuários e, em seguida, direcioná-los a páginas de vendas.

Em um vídeo publicado no Instagram, Ary contou que a publicação chegou a indicar uma suposta data para sua morte e alertou para o impacto que o conteúdo poderia causar entre pessoas próximas a ele.

"Meus amigos, hoje eu me deparei com uma notícia muito desagradável. Estão anunciando a minha morte no Facebook. Colocaram minha foto e inventaram até uma data. Imagina o susto da minha família, dos meus amigos e de quem realmente gosta de mim", afirmou.

O ator também explicou que, segundo ele, o anúncio falso funciona como uma forma de atrair acessos para outros conteúdos comerciais. Ary pediu aos seguidores que denunciassem publicações semelhantes.

"Isso não é brincadeira. Isso é uma falta de respeito. Eu estou aqui, graças a Deus, vivo e muito bem. Se vocês virem algo assim, denunciem, por gentileza. Um beijo a todos", declarou. Na sequência, ainda marcou a Meta, empresa responsável pelo Facebook: "Fake news. Meta, me ajuda aí".

A publicação gerou reações de amigos e seguidores do ator. Murilo Rosa comentou: "Que maluquice. Realmente, uma loucura". Lúcio Mauro Filho se manifestou: "Que loucura!". Uma seguidora relatou já ter visto casos semelhantes envolvendo outros artistas. "Já vi isso com vários outros artistas, acho um absurdo", escreveu. Outro usuário acrescentou: "O ser humano perdeu completamente a noção das coisas, que Deus lhe dê muita saúde e muitos anos de vida".

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