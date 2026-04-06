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PROCESSO

Ary Fontoura entra na Justiça para pedir despejo de inquilina e cobrar dívida de aluguel

Na ação, ator aponta que moradora de imóvel de sua propriedade deve 35 meses de aluguel

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Ary Fontoura abriu ação em fevereiro de 2026Ary Fontoura abriu ação em fevereiro de 2026 - Foto: Fabio Rocha/TV Globo

Ary Fontoura, de 93 anos, precisou recorrer à Justiça para despejar uma inquilina de um imóvel que pertence a ele. A mulher estaria devendo 35 meses de aluguel ao ator. 

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o processo foi iniciado em fevereiro deste ano. A dívida que o artista cobra judicialmente chega a R$ 131 mil.

A inquilina começou a morar no imóvel localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro em 2016. Desde março de 2024, no entanto, ela não estaria honrando com o pagamento do aluguel e de verbas acessórias.
 

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Na ação, o artista da Globo afirma que tentou resolver a situação de forma amigável, mas não obteve resultado. A moradora teria alegado que estava tentando vender uma propriedade para quitar a dívida. 

Além do pagamento dos aluguéis atrasados, Ary pede uma liminar para que a ré deixe o imóvel no prazo de 15 dias. Ele apontou ainda que o contrato de locação possui uma garantia de R$ 18 mil, mas esse valor estaria defasado. 

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