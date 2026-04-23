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MÚSICA As 20 músicas mais reproduzidas da história do Spotify; veja lista Artistas como Billie Eilish, The Weeknd, Harry Styles e Ed Sheeran são destaques

Celebrando 20 anos de existência, o Spotify divulgou nesta quinta-feira, 23, as músicas e os discos mais ouvidos na história da plataforma. É a primeira vez que o ranking é divulgado publicamente e coleta dados de usuários ao redor de todo o mundo.

Nas listas, destacam-se artistas como Billie Eilish, The Weeknd, Harry Styles e Ed Sheeran. A faixa mais ouvida é ''Blinding Lights'', lançada em 2020 no quarto álbum de estúdio de The Weeknd, e outros sucessos como ''Yellow'', do Coldplay, e ''Die With a Smile'', de Bruno Mars e Lady Gaga, também aparecem no ranking.

Astros como Taylor Swift, Bad Bunny, Olivia Rodrigo e Dua Lipa não aparecem nas músicas mais ouvidas, mas se destacam na lista dos artistas mais reproduzidos em 20 anos.

Confira as músicas e os discos mais reproduzidos na história do Spotify:

Músicas mais reproduzidas

''Blinding Lights'', The Weeknd

''Shape of You'', Ed Sheeran

''Sweater Weather'', The Neighbourhood

''Starboy'', The Weeknd, Daft Punk

''As It Was'', Harry Styles

''Someone You Loved'', Lewis Capaldi

''Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse'', Post Malone, Swae Lee

''One Dance'', Drake, Wizkid, Kyla

''Perfect'', Ed Sheeran

''TAY (with Justin Bieber)'', The Kid LAROI, Justin Bieber

''Believer'', Imagine Dragons

''I Wanna Be Yours'', Arctic Monkeys

''Heat Waves'', Glass Animals

''lovely (with Khalid)'', Billie Eilish, Khalid

''Yellow'', Coldplay

''The Night We Met'', Lord Huron

''Closer'', The Chainsmokers, Halsey

''Birds of a Feather'', Billie Eilish

''Riptide'', Vance Joy

''Die With A Smile'', Lady Gaga, Bruno Mars

Discos mais reproduzidos

''Un Verano Sin Ti'', Bad Bunny

''Starboy'', The Weeknd

''÷ (Deluxe)'', Ed Sheeran

''Sour'', Olivia Rodrigo

''After Hours'', The Weeknd

''SOS'', SZA

''Hollywood’s Bleeding'', Post Malone

''Lover'', Taylor Swift

''AM'', Arctic Monkeys

''When We All Fall Asleep', Where Do We Go?'', Billie Eilish

''Future Nostalgia'', Dua Lipa

''beerbongs & bentleys'', Post Malone

''?'', XXXTentacion

''Mañana Será Bonito (Bichota Season)'', KAROL G

''YHLQMDLG'', Bad Bunny

''Doo-Wops & Hooligans'', Bruno Mars

''Views'', Drake

''Midnights'', Taylor Swift

''Scorpion'', Drake

''Beauty Behind The Madness'', The Weeknd

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