"As Aventuras de Helô em Busca do Baobá Sagrado": pai e filha lançam livro no Compaz Paulo Freire
Lançada nesta quinta-feira (8), obra conta história inspirada em experiência vivida na pandemia de covid-19
O Compaz Professor Paulo Freire, no Ibura, Zona Sul do Recife, recebe um lançamento literário. Voltado para o público infantil, o livro “As Aventuras de Helô em Busca do Baobá Sagrado” será lançado nesta quarta-feira (8), às 15h.
A obra foi escrita por Talles Ribeiro e pela filha dele, Heloísa, de 8 anos de idade. A menina empresta seu nome à protagonista do livro, que enfrenta uma jornada com foco na representatividade e na valorização da cultura afro-brasileira.
O projeto do livro nasceu durante a pandemia de covid19, em 2020, a partir de uma brincadeira. Ao ver a filha triste pelo isolamento social, Talles convidou a menina para, com a imaginação, transformar a casa em uma floresta. Os personagens e ambientes da história nasceram nesse momento.
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Na história, Helô parte em uma aventura para encontrar a cura da doença “escondedora” de sorrisos. Enquanto busca o Baobá Sagrado que pode solucionar o problema de sua comunidade, ela encontra animais e árvores falantes, além de personagens folclóricos.
Dos 500 exemplares impressos, metade será doada para crianças das escolas públicas presentes no dia do lançamento, além de bibliotecas públicas e comunitárias em Pernambuco. Os outros 250 exemplares estarão à venda por R$ 30.
Serviço:
Lançamento do livro “As Aventuras de Helô em Busca do Baobá Sagrado”
Quando: nesta quarta-feira (8), às 15h
Onde: Biblioteca Compaz Paulo Freire - Ibura, Recife
Entrada gratuita
*Com informações da assessoria de imprensa.