A- A+

filme "As Aventuras de Poliana": novela queridinha do infantojuvenil chega aos cinemas nesta quinta (30) Com um enredo preso no clichê do "final feliz", Poliana enfrenta uma aventura de verão para provar seu valor

Derivado de duas novelas infantojuvenis do SBT, “As Aventuras de Poliana” (2018-2020) e “Poliana Moça” (2022-2023), a Warner Bros. Pictures lança sua nova produção: “As Aventuras de Poliana - O Filme”. Dirigido por Claudio Boeckel, o longa chega aos cinemas nesta quinta-feira (30).

Com o fim do colégio, Poliana (Sophia Valverde) decide fazer faculdade de turismo no exterior, mas encontra resistência do seu pai, Otto (Dalton Vigh). E é na vontade de provar seu valor que a personagem entra numa aventura de verão com seu namorado, João (Igor Jansen), e seus melhores amigos, Kessya (Duda Pimenta) e Luigi (Enzo Krieger).

Logo no início do filme, Poliana é colocada à prova quando questionada, durante uma entrevista para o processo seletivo de uma vaga na faculdade, onde pretende estudar. Na ocasião, a pergunta “Como você pretende mudar o mundo?” é feita para a jovem.

Essa deveria ser a motivação de Poliana para atingir seu sonho, mas com a entrevista tomando um caminho que a jovem não esperava, e seu pai ainda resistindo a ideia da filha, Poliana se perde na vontade de tentar convencer Otto e deixa o real objetivo de lado.

Diferente das novelas, em que a tecnologia é um dos fios condutores da trama, nessa produção os personagens vivem a nova aventura num eco resort. Dessa vez, o meio ambiente é o foco do enredo, que se passa em sua maioria no Maya eco resort, onde Poliana e seus amigos trabalham durante o verão.

Com as expectativas altas, os jovens se frustram com a realidade do emprego, mas ainda assim se mantêm positivos e inspirados pelo “jogo do contente” criado por Poliana, que consiste em você procurar o lado bom de todas as situações, mostrado também nas novelas.

Durante a história, Poliana encontra mais um obstáculo no caminho: Germana (Barbar França), a gerente e neta do dono do resort. Ela é apresentada como a clássica vilã de novela infantil, que procura se aproveitar da inocência de Poliana para seu benefício. E, como toda vilã, tem seu fiel escudeiro: Leo (Pablo Morais), o galã surfista e trambiqueiro, que aparece como o braço direito da mulher.

Com a entrada de novos personagens, o relacionamento de Poliana com João é abalado, enquanto outro casal se forma - Luigi e Kessya, que se encontram nas diferenças.

Ainda assim, os arcos amorosos são pouco desenvolvidos, ficando nos bastidores do drama principal.

A questão ecológica aparece quando a vila dos pescadores, localizada ao lado do resort, é atingida por chuvas fortes e alagamentos, o que faz os moradores suspeitarem da "Área Eco", um novo setor do hotel que está sendo construído perto da comunidade.

Um arco de drama é criado: com uma investigação feita pelos jovens para desmascarar o esquema por trás da construção da nova área, os conflitos entre o grupo de amigos se tornam mais constantes, sempre motivados pela inocência de Poliana e a vontade de realizar seu sonho e invalidando os sentimentos e vontades dos seus amigos.

Mesmo com a leveza de qualquer produção para o público-alvo, o longa traz pitadas de emoção e drama, mas ainda fica preso no clichê do “final feliz”

Apesar da trama previsível, o filme encerra a história, considerada interminável para alguns, de forma divertida e emocionante, mostrando um novo arco da vida de Poliana, quando a jovem tem uma mudança de perspectiva sobre a vida para enfrentar as mudanças e desafios da fase adulta.



Cotação: Bom

Veja também

JOGOS Em parceria com a Salve Games, PretaHub anuncia produção de Zumbi dos Palmares no Fortnite