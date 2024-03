A- A+

MUSICAL "As Aventuras de Simba", baseado em "O Rei Leão", volta ao Recife com duas sessões neste sábado (23) O elenco é formado por 41 alunos da escola de artes L.A. Espaço Artístico e Cultural, com participação do ex-participante do The Voice Kids, Igor Valença

O espetáculo "As Aventuras de Simba", inspirado no musical "O Rei Leão", apresentado por muitos anos na Broadway, está de volta ao Recife. A montagem, que já havia passado pela cidade como parte da programação do 30º Janeiro de Grandes Espetáculos, chega ao Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem, Zona Sul. O público pode conferir a apresentação neste sábado (23), com sessões às 15h30 e 18h30.

O elenco é formado por 41 alunos da escola de artes L.A. Espaço Artístico e Cultural, fundada por Luciana Alves, que assina a direção-geral, teatral e a adaptação do espetáculo. Também está confirmada a presença do e participação especial do ex-participante do The Voice Kids, Igor Valença, e da atriz Lissa Marie.

A história do espetáculo conta a história do jovem leão Simba, destinado a se tornar o rei da selva. Percalços, no entanto, chegam para atrapalhar a jornada do protagonista. Com planejamento do seu tio, Scar, uma armadilha resulta na morte de Mufasa, o atual rei, enquanto tentava salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino em direção a um local distante, onde encontra amigos que o ajudam a redescobrir o prazer pela vida.

Segundo a organização, o objetivo é proporcionar ao público lições e aprendizados para incentivar os espectadores a confiarem mais em si mesmos.

Para poder prestigiar o musical, os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, tanto para a primeira, quanto para a segunda sessão, com o valor de R$ 100 - inteira - ou R$ 50 - meia. Todas as pessoas que levarem 1kg de alimento não perecível no dia da sessão, também será garantida meia entrada.



SERVIÇO:

"As Aventuras de Simba”

Onde: Teatro Luiz Mendonça

Quando: 23 de março (sábado), às 15h30 e às 18h30

Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia social, levar 1kg de alimento) à venda no Sympla - Sessão 01 e Sessão 02

