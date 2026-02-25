A- A+

MÚSICA As maiores músicas pop da "era dos streamings", segundo ranking do Spotity Lista inclui nomes como Olivia Rodrigo, Chappell Roan, Taylor Swift e mais

O Spotify liberou nessa terça-feira, 24, um ranking com as 100 maiores músicas pop da "era dos streamings", com canções lançadas no período de 2015 até a atualidade.

A cantora Olivia Rodrigo ocupa o primeiro lugar da lista com Drivers License. O pódio é completado com Chappell Roan com Pink Pony Club em segundo lugar e Taylor Swift com Cruel Summer em terceiro.

A lista conta ainda conta com nomes como Justin Bieber, Dua Lipa, Lorde, Ariana Grande e Billie Eilish.

Confira o top 15:

Drivers License - Olivia Rodrigo (lançada em 2021) Pink Pony Club - Chappell Roan (lançada em 2020) Cruel Summer - Taylor Swift (lançada em 2019) Don’t Start Now - Dua Lipa (lançada em 2019) Run Away With me - Carly Rae Jepsen (lançada em 2015) Sorry - Justin Bieber (lançada em 2015) Green Light - Lorde (lançada em 2017) One Dance - Drake, Wizkid e Kyla (lançada em 2016) Birds of a Feather - Billie Eilish (lançada em 2024) No Tears To Cry - Ariana Grande (lançada em 2018) Good Luck, Babe! - Chapell Roan (lançada em 2024) Can’t Feel My Face - The Weeknd (lançada em 2015) Sunflower - Spider Man: Into the Spider-Verse - Post Malone e Swae Lee (lançada em 2018) Ocean Eyes - Billie Eilish (lançada em 2016) Delicate - Taylor Swift (lançada em 2017)

A seleção faz parte do Spotify Classics, iniciativa que destaca álbuns e músicas cuja influência vai além das paradas musicais, tendências e sucesso momentâneo.

A curadoria foi feita por um time global de editores do Spotify, que avaliou milhares de faixas guiados por critérios qualitativos como impacto cultural, musicalidade, narrativa artística e relevância ao longo do tempo.

"A música pop tem sido uma força onipresente por décadas, mas o streaming permitiu que ela florescesse como um espaço para expressão artística, e não apenas como sucesso comercial", explicou o Spotify. "Antes medida por uma única métrica - popularidade -, a cena agora abraça novas influências e estilos, mantendo-se ancorada nos sons pop." O pop é um gênero próprio, mas também uma esponja, absorvendo influências de toda a cultura musical e refratando-as de maneiras acessíveis e imediatamente reconhecíveis.

Segundo a plataforma, a lista é uma oportunidade de "celebrar o pop como um espaço distinto dos hits, unido por qualidades sonoras compartilhadas em vez de apelo massivo".



