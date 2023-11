"As Marvels": saiba o que esperar do novo filme da Marvel, que estreia nesta quinta-feira (9)

A- A+

Se uma super-heroína incomoda muita gente, três - sendo uma delas uma jovem muçulmana e outra uma militar negra - podem incomodar muito mais. Que o diga “As Marvels”, mais novo filme da franquia baseada nos quadrinhos, que chega nesta quinta-feira (9) aos cinemas. Mesmo antes de sua estreia, a sequência de “Capitã Marvel” (2019) parece ter atraído para si o mesmo tipo de rejeição sofrida por seu antecessor.



Embora o primeiro longa-metragem tenha sido um grande sucesso de bilheteria, a produção sofreu com os ataques de uma parcela dos fãs da Marvel, especialmente pela postura declaradamente feminista da atriz Brie Larson, sua protagonista. Com o novo filme, o movimento de boicote já começou na divulgação do seu primeiro trailer, que bateu recorde de “dislikes” no YouTube.



A julgar pelas críticas iniciais já divulgadas por veículos de imprensa estrangeiros, as reações prévias nada favoráveis ao longa parecem ter sido precipitadas. Herb Scribner, jornalista do The Washington Post, descreveu o filme como “exatamente o que uma adaptação de quadrinhos deveria ser”. Já Clayton Davis, da Variety, elogiou o trio de protagonistas femininas e os efeitos visuais da obra.



Na trama, Carol Denvers encara uma nova missão, desta vez, acompanhada por duas parceiras. Depois de cair acidentalmente em um buraco de minhoca anômalo, ela vê o seus poderes serem entrelaçados aos da jovem Kamala Khan (Iman Vellani), sua grande fã e também conhecida como Ms. Marvel, e da astronauta Monica Rambeau (Teyonah Parris), filha da sua melhor amiga.



Unindo forças, apesar das diferenças

Independentemente de onde estejam, sempre que utilizam seus poderes ao mesmo tempo, as três acabam trocando de lugar. Assim como em “Os Vingadores” (2012), o agente secreto Nick Fury (Samuel L. Jackson) acaba aparecendo para fazê-las trabalhar em equipe. Elas precisarão unir forças e vencer as diferenças para solucionar o problema e salvar o universo de uma nova vilã: Dar-Benn (Zawe Ashton), líder dos Acusadores no Império Kree, que busca vingança contra a Capitã Marvel.



Nos quadrinhos, as trajetórias das três personagens sempre estiveram entrelaçadas - inclusive, uma já utilizou o codinome de heroína da outra em diferentes fases. No universo cinematográfico da Marvel, Monica Rambeau apareceu pela primeira vez, ainda criança, em “Capitã Marvel”, voltando, já adulta, na série “WandaVision” (2021), quando adquiriu seu poder de manipular a energia. Já Kamala foi apresentada ao público no seriado “Ms. Marvel”, que contou com uma aparição “relâmpago” de Carol no seu último episódio.



“As Marvels” tem direção de Nia DaCosta. A diretora e roteirista norte-americana dirigiu o filme de terror “A Lenda de Candyman”, co-escrito com Jordan Peele e Win Rosenfeld. Aos 34 anos, ela é a primeira mulher negra, e a mais jovem, a dirigir um longa da Marvel Studios.



Pulga atrás da orelha

Três dias antes da estreia do longa, a divulgação do seu trailer final trouxe algumas informações adicionais e alimentou novas suposições. Uma das surpresas foi a presença de Valquíria (Tessa Thompson), que aparece aconselhando a Capitã Marvel. No vídeo, Monica diz que Dar-Benn “abriu um buraco no espaço” e que “há uma realidade diferente…afetando a nossa”, demonstrando que a Marvel segue explorando o multiverso nesta nova produção.







O que deixou o público com “a pulga atrás da orelha” foi um trecho rápido em que Monica parece espantada com um personagem misterioso que passa por ela. Os espectadores notaram, no monitor que está posicionado no fundo da cena, o símbolo “X”, o que poderia indicar a aguardada introdução dos X-Men ao universo cinematográfico da Marvel. Como o longa terá duas cenas pós-créditos, não é impossível acreditar que algo sobre os mutantes seja revelado em alguma delas.

Veja também

Parada LGBTI+ Valéria Barcellos será intérprete do Hino Nacional na Parada LGBTI+