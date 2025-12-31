As melhores produções de entretenimento da televisão brasileira em 2025; veja lista

A- A+

Em 2025, a televisão brasileira pareceu menos interessada em gritar por atenção e mais disposta a conversar com quem estava do outro lado da tela. A linha de shows refletiu um ano em que o vínculo com o público se construiu, sobretudo, pelo afeto, pela memória e pela capacidade de transformar experiências comuns em narrativas compartilháveis. Em meio a um cenário de disputas intensas por audiência dentro e fora da tevê aberta, com o crescimento cada vez mais acentuado do streaming, alguns formatos se destacaram justamente por entender que relevância não nasce apenas do impacto, mas da permanência.

Essa busca por identificação atravessou diferentes gêneros. No humor, “Pablo & Luisão”, série do Globoplay ancorada em vivências reais, mostrou força ao fugir do exagero fácil e apostar na observação do cotidiano, criando pontes diretas com o público. Já nos programas de auditório, a nostalgia apareceu como um valor estratégico, enaltecendo o “Programa Silvio Santos”, comandado no SBT pela filha do saudoso comunicador, Patrícia Abravanel, e resgatando sucessos como “Show de Calouros” e “Show do Milhão” como quadros.



Entre os programas de entrevista e debate, 2025 reforçou a importância do tempo certo. Em um ano marcado por tensões políticas, crises urbanas e debates urgentes, o formato ao vivo do “Roda Viva”, da TV Cultura, com perguntas certeiras e espaço real para contradições, se mostrou fundamental, para além do entretenimento. E provou que a televisão aberta, quando bem usada, segue capaz de organizar o debate público e oferecer densidade em meio ao ruído constante das redes sociais.



O entretenimento competitivo também encontrou seu lugar ao equilibrar jogo, humor e carisma. Game shows e realities que estenderam seus próprios limites, sem se levar mais a sério do que deveriam, como o “Acerte ou Caia”, da Record, e o “Ilhados com a Sogra”, da Netflix, conquistaram a crítica ao oferecer diversão genuína, convidando o espectador a participar, opinar, torcer e rir junto. Em contrapartida, as que apostaram apenas na fórmula ou dependeram demais de circunstâncias externas – caso do “Aberto ao Público” da Globo – sentiram o peso da comparação direta com formatos mais sólidos.



Por fim, 2025 também foi um ano em que a televisão precisou encarar seus próprios tropeços. Alguns episódios evidenciaram como decisões malcalculadas, gestos simbólicos equivocados ou posturas individualistas podem comprometer não apenas um programa, mas o trabalho coletivo que sustenta a própria força da televisão. Entre acertos, permanências e erros que precisam ser debatidos, esta edição do “Melhores de TV Press 2025: Linha de Shows” revela uma tevê que ainda consegue ser potente, relevante e fundamental.

Melhor Série de Humor

“PABLO & LUISÃO”, DO GLOBOPLAY



Comédia da vida

Baseada em experiências reais e nas vivências inusitadas da família de Paulo Vieira, “Pablo & Luisão” parte de um princípio simples e poderoso: talento para contar histórias. A série resgata memórias do passado de dois amigos inseparáveis a partir do olhar sensível e afiado de um dos comediantes mais relevantes da atualidade. A força da produção está justamente nessa combinação entre humor, afeto e brasilidade, elementos que criam identificação imediata com o público. Quando um projeto nasce de vivências autênticas e passa pelo filtro criativo de um artista como Paulo Vieira, dificilmente há espaço para erro.

Melhor Programa de Auditório

“PROGRAMA SILVIO SANTOS”, COM PATRÍCIA ABRAVANEL, DO SBT



Nostalgia no ar

O “Programa Silvio Santos”, hoje, funciona como uma celebração da memória afetiva da televisão brasileira. A começar pelo nome, que segue homenageando o maior comunicador da história do país, a atração encontra em Patrícia Abravanel uma apresentadora segura, consciente do peso simbólico que carrega. É significativo que, mesmo sendo comum programas levarem o nome de quem os apresenta, Patrícia mantenha viva a assinatura do pai. Quadros clássicos como “Show de Calouros”, “Show do Milhão” e “Topa Tudo por Dinheiro” reforçam esse elo com o passado e transformam o programa em uma verdadeira ode à televisão que formou gerações. E o melhor: sem soar ultrapassada.

Melhor Programa de Entrevista

“RODA VIVA”, DA TV CULTURA



No tempo certo

Com quase 40 anos de existência, que serão completados em setembro de 2026, o “Roda Viva” prova que longevidade não se sustenta sem relevância. Exibido ao vivo, com transmissão simultânea pela televisão e pela internet, o programa mantém um formato exigente: o convidado é sabatinado por diferentes jornalistas, sem concessões. Em 2025, o acerto esteve não apenas na diversidade dos entrevistados, indo de artistas e escritores a cientistas e políticos, mas no timing. A entrevista com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, logo após o apagão provocado por uma ventania histórica, é exemplo de como o programa segue atento ao debate público e à necessidade de aprofundamento.

Melhor Reality-Show

“ILHADOS COM A SOGRA”, DA NETFLIX



Conflitos que engajam

Relações familiares tumultuadas sempre renderam atenção na televisão, seja na ficção, no jornalismo ou no entretenimento. Em “Ilhados com a Sogra”, a Netflix explora esse terreno conhecido com inteligência. A relação entre genros, noras e sogras pode até soar como clichê, mas o formato sabe extrair daí situações genuínas e até conversas profundas. A apresentação carismática de Fernanda Souza acrescenta leveza e empatia, ajudando a transformar o reality em mais do que apenas um desfile de conflitos previsíveis. Não à toa, trata-se do segundo ano consecutivo da produção nessa categoria no “Melhores de TV Press”.

Melhor Game Show

“ACERTE OU CAIA”, DA RECORD



Diversão na queda livre

Desde a estreia, “Acerte ou Caia” surpreende positivamente. Em 2025, com a exibição da terceira temporada e a confirmação de uma quarta, o programa consolidou seu formato dinâmico e envolvente. Sob o comando de Tom Cavalcante, a atração equilibra conhecimento, competição e humor com eficiência. Gravado inicialmente fora do Brasil e agora produzido em São Paulo, o game show aposta em perguntas, suspense e quedas literalmente inesperadas, criando momentos espontâneos e hilários. É o tipo de programa que convida o telespectador a jogar junto, o que faz toda a diferença.

Melhor Programa de Variedades

“MAIS VOCÊ”, DA GLOBO

Versatilidade como marca

O grande mérito do “Mais Você” segue sendo a capacidade de adaptação. Ao longo dos anos, Ana Maria Braga construiu um programa versátil, que dialoga com o noticiário, o comportamento, o esporte e o entretenimento sem perder leveza. Em 2025, essa fórmula continuou funcionando justamente por apostar em uma mistura equilibrada de informação e humor. A presença de colaboradores como Gil do Vigor e Tati Machado reforça essa proposta de comunicação acessível, capaz de atingir públicos de diferentes idades e perfis.

Melhor Apresentadora:

ANA MARIA BRAGA, DO “MAIS VOCÊ”, DA GLOBO



Compromisso cumprido

Figura recorrente nas listas de melhores da “TV Press”, Ana Maria Braga mantém esse posto por méritos consistentes. Sua trajetória passa por reinvenções difíceis, como a perda de Tom Veiga, intérprete do Louro José, e até pelo afastamento durante a pandemia. Ainda assim, o compromisso com o público nunca se perdeu. Seja em São Paulo ou no Rio, o “Mais Você” segue como um espaço de acolhimento, informação e diálogo, algo raro em uma televisão cada vez mais fragmentada.

Destaque Negativo:

“ABERTO AO PÚBLICO”, DA GLOBO



Fôlego curto

Apesar de um formato ágil e da proposta de entretenimento leve, “Aberto ao Público” não conseguiu encerrar 2025 em alta. A segunda temporada foi especialmente prejudicada pela concorrência direta com “A Fazenda 17”, da Record, além da dependência excessiva de convidados muito inspirados e de piadas que, em alguns momentos, soaram imaturas. Foi um experimento simpático, mas distante de qualquer sensação de inovação no humor televisivo.

Momento Bizarro 2025

LUCIANO HUCK E A GRAVAÇÃO COM INDÍGENAS DO XINGU



Erro não calculado

Sem intenção declarada de ofensa, Luciano Huck protagonizou um episódio que demanda reflexão. Em um vídeo, o apresentador aparece pedindo para indígenas guardarem celulares durante uma gravação para o “Domingão com Huck”, da Globo. Ainda que a justificativa tenha sido uma decisão de direção de arte, o gesto foi inadequado. O uso de tecnologia não apaga ancestralidade, memória ou luta, como bem destacou a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Acesso à tecnologia é um direito, não uma contradição cultural. Foi feio e precisa servir de aprendizado.

Destaque Negativo Geral 2025

ZEZÉ DI CAMARGO E A BRIGA COM O SBT



Desrespeito coletivo

Ao pedir o cancelamento da exibição de um especial natalino já gravado para o SBT, Zezé Di Camargo protagonizou um gesto difícil de justificar. Pior: ofendeu de forma indesculpável as filhas de Silvio Santos, que herdam conjuntamente as funções de administração e apresentação na emissora. A decisão também desconsiderou o trabalho de toda a equipe envolvida, ignorou o público que aguardava o programa e desvalorizou artistas convidados, como Alexandre Pires e Paula Fernandes. Em um ano em que a televisão mostrou a importância do coletivo, a atitude soou destoante e pouco responsável. Com os prejuízos que causou à própria imagem e, principalmente ao próprio bolso, com a perda de shows e espaço na mídia, fez a velha alegação de ter sido mal interpretado.

