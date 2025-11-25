Ter, 25 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça25/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RETROSPECTIVA

As personalidades que morreram em 2025

Um ano marcado por despedidas que atingiram o mundo da cultura, da política, da ciência e das artes

Reportar Erro
O Papa Francisco em Lisboa O Papa Francisco em Lisboa  - Foto: Thomas Coex / AFP

Do papa Francisco a Robert Redford, passando por Claudia Cardinale, Mario Vargas Llosa, Jane Goodall, José Mujica e Giorgio Armani, uma lista das personalidades que morreram em 2025.

JANEIRO

FEVEREIRO

ABRIL

Leia também

• Morre pioneiro do DNA e Nobel americano James Watson

• Ex-vice-presidente americano Dick Cheney morre aos 84 anos

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

Reportar Erro

Veja também

Newsletter