A- A+

Famosos 'As pessoas acham que não, mas eu quero me casar', diz John Mayer, ex de Taylor Swift Com fama de 'mulherengo', cantor, compositor e guitarrista americano também já se relacionou com Katy Perry, Jennifer Aniston e mais estrelas

O cantor, compositor e guitarrista americano John Mayer está tentando lutar contra a fama de "mulherengo". O vencedor do Grammy, que já namorou celebridades como Taylor Swift, Katy Perry, Jennifer Aniston e Jennifer Love Hewitt, entre diversas outras, disse que deseja se casar.

— As pessoas não acham que eu quero me casar. Eu realmente quero me casar — disse o músico, em entrevista ao podcast Comfort Food. — Na verdade sou bastante "ajustado". Eu quero tanto me casar, pelo menos para que minha esposa saiba em seu coração: "Se meu marido estivesse aqui, ele saberia o que fazer. Ligue para John". Esse nível de confiança é a coisa mais interessante do mundo para mim. Você é um adulto quando esta é sua fantasia romântica.

Mayer já havia tocado no assunto recentemente, durante seu programa de rádio "Life with John Mayer":

— Vou compartilhar com vocês algo que meu terapeuta me disse. Perguntei a ele: "Vou encontrar alguém na minha vida? Vou acabar encontrando alguém?" E ele me disse: "John, é inevitável". Adorei essa palavra: "inevitável". Porque significa que não tenho nada a ver com o fato de fazer ou não. E eu acredito nisso. E talvez alguém também possa extrair algo disso, se estiver sozinho nesta temporada de férias.

Atualmente, Mayer está solteiro. Em 2022, ele disse em entrevista ao podcast "Call Her Daddy" que não paquerava mais. O motivo? Sua sobriedade.

— Namorar não é mais uma atividade codificada para mim, não é mais padronizado. Realmente não namoro. Eu não acho que precise, para ser honesto. Parei de beber há uns seis anos, então não tenho a coragem líquida. Eu só tenho coragem seca — brincou. — Acho que as pessoas ficariam surpresas em saber que eu não era tão assim "devasso" e "mulherengo".

O artista namorou com Jennifer Love Hewitt, atriz de "I Know What You Did Last Summer", em 2002. Com a cantora e atriz Jessica Simpson, se relacionou entre 2006 e 2007. No mesmo ano, se aproximou da modelo e atriz Minka Kelly ("Friday Night Lights"). Com Jennifer Aniston, namorou entre 2008 e 2009.

Com a popstar Taylor Swift, ficou de 2009 a 2010 — "Dear John", lançada em 2010, suspeitam os fãs de Taylor, é uma mensagem para ele: "Você pintou meu céu de azul/E voltou para transformá-lo em chuva", diz um trecho. Já com Katy Perry, namorou de 2012 a 2014. Três anos depois, em 2017, quando lançou "Still Feel Like Your Man" ("Ainda me sinto como o seu homem", em português), Mayer revelou que a música era para Katy.

Veja também

MUNDO Caso Jeffrey Epstein: vítima alega que ele gravava e guardava vídeos íntimos de relações sexuais