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FILMES As produções fundamentais da carreira de Bruce Willis, que faz 71 anos e luta contra demência Ator está longe dos holofotes desde que foi diagnosticado com demência frontotemporal, em 2022

O ator Bruce Willis está completando 71 anos nesta quinta-feira, 19. Conhecido por seu trabalho em filmes de ação, o artista ficou marcado por seu papel como John McClane na franquia ''Duro de Matar''.

Nos últimos anos, no entanto, ele se afastou do mundo do cinema para cuidar da própria saúde. Willis está longe dos holofotes desde que foi diagnosticado com demência frontotemporal, em 2022. A doença provoca sintomas como mudanças comportamentais e de personalidade, entre elas, desinibição, perda de empatia, falta de julgamento, impulsividade e comportamentos compulsivos.

O seu último grande projeto no cinema foi ''Vidro'', em 2019, de M. Night Shyamalan. Para celebrar o legado de Willis, selecionamos alguns dos seus principais sucessos. Confira:

A saga ''Duro de Matar''

Foi em 1988 que Willis se tornou um verdadeiro astro de Hollywood. O ator protagonizou o filme de ação Duro de Matar, em que interpretou o policial durão John McClane.

Além do original, o ator repetiu a dose em Duro de Matar 2, de 1990, Duro de Matar - A Vingança, de 1995, Die Hard 4.0 - Viver ou Morrer, de 2007, e Die Hard - Nunca É Bom Dia para Morrer, de 2013. Todos os capítulos da franquia estão disponíveis no Disney+.

''Pulp Fiction: Tempo de Violência''

Já estabelecido como um astro de Hollywood, o próximo grande movimento da carreira de Willis foi estrelar no filme de um diretor promissor, mas que ainda não havia se firmado como um grande nome da indústria - Quentin Tarantino.

Apesar do risco, a aposta deu certo. O filme se tornou um sucesso de crítica em 1994. No longa, Willis interpreta o pugilista Butch Coolidge. Está disponível na Netflix.

''Os Doze Macacos''

Um ano depois, em 1995, mais uma aposta de Willis. Dessa vez, o ator protagonizou o longa de ficção científica do diretor Terry Gilliam, Doze Macacos. Apesar de não alcançar o mesmo sucesso de Pulp Fiction, a trama sobre viagem no tempo foi bem recebida pelo público e pela crítica.

Na história, Bruce Willis interpreta um viajante do tempo cujo objetivo é impedir a disseminação e contaminação de um vírus mortal que dizimou a vida na Terra em 1996. Está disponível no Prime Video.

''O Sexto Sentido''

O maior sucesso da carreira de Willis, no entanto, ocorreu em 1999 com O Sexto Sentido, de M. Night Shyamalan. O longa foi um sucesso de crítica e público, sendo indicado para seis Oscar e sendo a segunda maior bilheteria do ano em que foi lançado.

Na trama, Willis interpreta o psicólogo infantil Malcolm Crowe. Ao tratar um garoto de oito anos que diz "ver pessoas mortas", o profissional percebe que há coisas muito mais sinistras e misteriosas do que um simples trauma por trás da história do menino. Está disponível no Disney+.

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