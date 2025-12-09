As seis produções natalinas escondidas nos streamings para entrar no clima festivo; confira
As plataformas de streaming oferecem opções perfeitas para assistir sozinho ou com a família
O fim de ano chega acompanhado de luzes, encontros e muita nostalgia. Para quem pretende curtir o clima natalino sem sair de casa, as plataformas de streaming oferecem uma boa variedade de filmes que vão do romance ao humor, passando por animações clássicas.
Leia também
• Entenda por que disputa pela Warner continua mesmo após anúncio da compra por Netflix
• Paramount desafia Netflix com oferta de US$ 108,4 bilhões pela Warner
• Depois de comprar Warner Bros., Netflix tenta tranquilizar assinantes com e-mail
A Folha de Pernambuco selecionou seis produções perfeitas para assistir, seja sozinho, com a família ou no embalo da ceia, enquanto a cidade se enche de brilho.
Netflix
''Feliz Assalto''
Ambientado em uma Londres iluminada para o fim de ano, o filme apresenta dois ladrões que, sem saber, escolhem o mesmo alvo para executar um roubo de Natal. À medida que seus caminhos se cruzam, a história mistura ação, comédia e um toque de caos festivo.
Confira o trailer:
"O Segredo do Papai Noel''
O filme acompanha uma mãe solteira que, após enfrentar dificuldades profissionais, decide assumir uma identidade inusitada para garantir um emprego de Natal em uma estação de esqui. A vida dupla, porém, começa a desmoronar quando o gerente suspeita da história e um inesperado romance surge no caminho.
Confira o trailer:
''Namorado de Natal'' (nova temporada em 12 de dezembro)
A série norueguesa que conquistou fãs pelo mundo retorna com novos episódios, acompanhando Johanne em suas tentativas engraçadas e emocionantes de lidar com relacionamentos, família e o peso das expectativas natalinas.
Confira o trailer:
''Um Natal Ex-pecial''
A comédia romântica acompanha Kate, que tenta encerrar um ciclo da própria vida planejando um Natal perfeito na casa que está prestes a vender. Os planos, porém, se desfazem quando o ex-marido aparece acompanhado da nova namorada, criando uma convivência forçada cheia de conflitos e ironias típicas da temporada.
Confira o trailer:
Prime Video
''Oh. What. Fun''
Na trama, Claire é o coração da celebração familiar, responsável por manter a magia viva ano após ano. Até que, cansada de não ser reconhecida, simplesmente some, levando seus filhos e netos a enfrentar, pela primeira vez, a realidade de organizar o Natal sem ela. O filme promete humor, afeto e boas doses de reflexão.
Confira o trailer:
Disney+
''Um Natal Bem Jonas Brothers"
O especial musical reúne os irmãos em performances temáticas, brincadeiras e aparições convidadas. Para os fãs, é uma escolha perfeita para quem gosta de unir o clima natalino com música pop.
Confira o trailer: