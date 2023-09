A- A+

CINEMA "As Tartarugas Ninja: Caos Mutante": animação promete conquistar uma nova geração de fãs Filme estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (31), com Any Gabrielly e Léo Santana no time de dubladores

Donatello, Michelangelo, Raphael e Leonardo estão de volta. Não estamos falando, obviamente, dos pintores renascentistas, mas, sim, dos quatro répteis antropomórficos batizados com os seus nomes, que protagonizam a animação “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante”, estreia desta quinta-feira (31) nos cinemas brasileiros.

Nesta nova aventura, a origem dos quatro irmãos adolescentes é novamente contada. Eles cresceram nos esgotos de Nova York, escondidos do restante do mundo, por escolha de Splinter, rato mutante que os iniciou nas artes marciais. Tudo o que o quarteto quer, no entanto, é ser aceito como um grupo normal.

Ao conhecerem April O’Neil, jovem aspirante a jornalista, as tartarugas veem a possibilidade de conquistar os corações dos nova-iorquinos por meio de atos heróicos. Com a ajuda da nova amiga, eles tentam derrubar um misterioso sindicato do crime. Só não contavam com o desafio de ter que encarar um exército de outros animais mutantes liderado pelo vilão Super Mosca.



O novo filme dos heróis criados nos quadrinhos por Kevin Eastman e Peter Laird tem produção de Seth Rogen. Conhecido por atuar em comédias como “Vizinhos” (2014) e “Ligeiramente Grávidos” (2007), o ator também dubla um dos personagens na versão em inglês e é um dos roteiristas do longa-metragem.

As vozes

O elenco original traz ainda nomes como Jackie Chan, Paul Rudd, Post Malone, Giancarlo Esposito, Ice Cube e John Cena. No Brasil, Any Gabrielly emprestou a voz para April e o cantor Léo Santana faz uma participação como o personagem Genghis Rã, que integra a equipe de vilões.

A direção de dublagem em português ficou por conta de Wendel Bezerra, que é conhecido por dar voz a personagens como Bob Esponja e Goku, de “Dragon Ball Z”. O dublador, que já encarnou as tartarugas e outros filmes e séries da franquia, falou, em entrevista à Folha de Pernambuco, sobre o diferencial desta nova adaptação.

“Eu acho que a dinâmica dessa animação é mais ágil, o que ajuda na comunicação com o público de hoje, que recebe a informação numa velocidade incrível. Também traz questões humanas, para além da ação, como autoaceitação e empatia”, aponta.

Conhecida por ter dublado Moana, a princesa da Disney, e por ter integrado o grupo internacional Now United, Any diz que ter participado da animação tocou em seu lado nostálgico, já que, quando criança, assistir às Tartarugas Ninja na TV fazia parte de suas manhãs. Para ela, o novo filme tem tudo para trazer um novo público para a franquia. “Diversão é uma coisa que todo mundo quer, independentemente da geração. Ainda mais quando vem de algo inusitado dessa forma, com tartarugas mutantes que comem pizza e são adolescentes”, brinca.

“As Tartarugas Ninja: Caos Mutante” é dirigido por Jeff Rowe, que criou “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas”, animação que concorreu ao Oscar em 2022. O que vem sendo apontado pela crítica mundial como destaque do trabalho do cineasta neste novo projeto é a técnica de animação que foge do lugar comum da computação gráfica amplamente utilizada em obras de gênero. Com traços imperfeitos, a arte do filme busca inspiração em desenhos feitos por adolescentes, conceito que está totalmente conectado à trama e traz autoralidade ao longa.

