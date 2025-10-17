A- A+

LANÇAMENTO "As Várias Pontas de uma Estrela": último show de Gal Costa ganha vida em álbum e audiovisual O registro aconteceu no Memorial da América Latina, em São Paulo (SP), em setembro de 2022, dois meses antes do falecimento da cantora

Naquela noite de 17 de setembro de 2022, o Memorial da América Latina, em São Paulo (SP), respirava um ar diferente. Era o Coala Festival. No palco, uma estrela de brilho ancestral: Gal Costa. Ninguém ali imaginava que seria o último show da “mãe de todas as vozes”, uma das mais revolucionárias da música brasileira.

Agora, esse momento se eterniza em “As Várias Pontas de uma Estrela (Ao Vivo no Coala)”, álbum ao vivo que chega, nesta sexta (17), às plataformas digitais, acompanhado de seu registro audiovisual, lançado pela gravadora Biscoito Fino.

O álbum, mixado e masterizado especialmente para este lançamento, captura uma Gal em estado de graça: livre, luminosa e entregue. “Esse show coroava uma volta à vida”, relembra Marcus Preto, diretor do espetáculo e produtor dos últimos trabalhos da cantora.

“Teria acontecido em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia. Quando enfim subiu ao palco, Gal estava com um gás danado. Saiu empolgadíssima, tomada por aquele público jovem e por uma energia rara.”

Repertório

O repertório costura as muitas fases da artista que, desde os ventos tropicalistas do fim dos anos 1960, reinventou-se sem cessar. Há canções de Milton Nascimento — inspiração para o título do show — e clássicos revisitados do álbum “Nenhuma Dor”, lançado em 2021, no marco dos 75 anos de Gal.

De “Divino Maravilhoso” (Caetano Veloso/Gilberto Gil) a “Açaí” (Djavan), de “Tigresa” (Caetano Veloso) a “Brasil” (George Israel/Nilo Romero/Cazuza), a voz que moldou sensibilidades soa como um testamento de liberdade e beleza.

O roteiro do show ganhou adaptações para o Coala. “Fizemos pequenas mudanças para incluir Rubel e Tim Bernardes”, conta Marcus Preto. “Gal estava em tratamento, ensaiamos sem ela. Deixamos tudo preparado — e, como sempre, ela chegou e arrasou.”

Para Rubel, que dividiu com Gal a canção “Como 2 e 2” (Caetano Veloso), o encontro foi quase místico. “Havia algo diferente no ar, uma emoção à flor da pele. Hoje, penso que talvez fosse uma intuição dela sobre o que viria. Gal era espiritualizada, parecia entender os mistérios. Cantar com ela naquela noite foi o maior presente que a música me deu.”

O mesmo sentimento atravessa Tim Bernardes, convidado em “Vapor Barato” (Jards Macalé/Waly Salomão). “Foi a primeira vez que toquei com ela. Eu não conseguia segurar o sorriso. Tinha um clima de rock and roll no ar — o mesmo que me fez me apaixonar pelos discos dela dos anos 1970. Saber que esse show vai ser visto e ouvido é uma alegria enorme.”

Rubel e Tim Bernardes também cantam junto a Gal a emblemática “Baby” (Caetano Veloso).

Tim Bernardes (esq.) e Rubel (dir.) foram os convidados do show de Gal Costa | Fotos: Roncca/Divulgação

Audiovisual

O audiovisual, também lançado nesta sexta (17), no canal da Biscoito Fino no Youtube, resgata as imagens registradas ao vivo pela equipe da Noize, parceira do Coala Festival.

O material passou por cuidadosa pós-produção de Andre Wainer, da Vudoo Filmes. “Usamos recursos de inteligência artificial para recuperar a força visual. Era essencial devolver ao público a densidade e a cor que essa noite merecia”, explica Wainer.

O show completo ficará disponível até o dia 20 de outubro. Depois, voltará em formato de videoclipes por faixa.

Gal no TikTok

Como parte das comemorações pelos 80 anos de Gal Costa, celebrados neste ano, a artista também ganhou um canal oficial no TikTok, lançado no último dia 1º de outubro.

A ação, parceria da Biscoito Fino com a Bliss Digital, leva o legado da cantora à nova geração — a mesma que vibrou com ela no Coala.

Hoje, Gal soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, 220 mil no YouTube e 2,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Entre o sagrado e o profano, o popular e o experimental, Gal Costa foi — e continua sendo — as várias pontas de uma estrela: uma mulher que desafiou o tempo e que, mesmo ausente, segue iluminando o céu da música brasileira.

Repertório de “As Várias Pontas de uma Estrela (Ao Vivo no Coala)”

1. Fé Cega, Faca Amolada (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos)

2. Hotel das Estrelas (Duda Machado / Jards Macalé)

3. Divino Maravilhoso (Gilberto Gil / Caetano Veloso)

4. Dom de Iludir (Caetano Veloso)

5. Quando Você Olha pra Ela (Mallu Magalhães)

6. Palavras no Corpo (Silva / Omar Salomão)

7. Nada Mais (Stevie Wonder / versão: Ronaldo Bastos)

8. Paula e Bebeto (Milton Nascimento / Caetano Veloso)

9. Desafinado (Tom Jobim / Newton Mendonça)

10. A História de Lilly Braun (Edu Lobo / Chico Buarque)

11. Açaí (Djavan)

12. Lua de Mel (Lulu Santos)

13. Sorte (Celso Fonseca / Ronaldo Bastos)

14. Como 2 e 2 (Caetano Veloso) feat. Rubel

15. Tigresa (Caetano Veloso)

16. Negro Amor (Bob Dylan / versão: Péricles Cavalcanti e Caetano Veloso)

17. Vapor Barato (Jards Macalé / Waly Salomão) feat. Tim Bernardes

18. Baby (Caetano Veloso)

19. Um Dia de Domingo (Michael Sullivan / Paulo Massadas)

20. Brasil (George Israel / Nilo Romero / Cazuza)



