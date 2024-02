Às vésperas de turnê de despedida, Sepultura anuncia novo baterista

A- A+

A poucos dias de começar a sua turnê de despedida (na sexta-feira, em Juiz de Fora), o grupo Sepultura anunciou esta terça, em sua página no Instagram a saída do baterista Eloy Casagrande, que estava com o grupo desde 2011. Em seu lugar, entra o americano Greyson Nekrutman, de 21 anos, que veio do jazz e até ano passado estava tocando em uma lendária banda punk da Califórnia.

Um dos grandes nomes do heavy metal mundial e a banda brasileira de maior fama internacional, o Sepultura alegou que foi pego de surpresa no último dia 6, quando recebeu a decisão de Eloy, “sem aviso prévio ou qualquer tipo de debate sobre como fazer a transição”. O boato é de que o baterista estaria indo para a banda americana Slipknot.

Sobre o novo integrante, o Sepultura diz :''Felizmente o virtuoso baterista americano Greyson Nekrutman assumirá o cargo e será recebido como novo integrante da banda na turnê de despedida.''A tour mundial que marcará o fim dos trabalhos do grupo tem o sugestivo nome de ''Celebrating Life Through Death''. Em São Paulo, o show será no Espaço Unimed, no dia 6 de setembro.

Os momentos derradeiros da banda renderão um álbum de 40 músicas — com cada faixa gravada em uma cidade diferente. As primeiras gravações já foram iniciadas.

— É nossa última turnê. Vamos parar. Justamente porque estamos no melhor momento da história da banda, já passamos muitos perrengues dentro e fora do palco. Hoje temos uma condição fantástica, nos respeitamos, nos admiramos e construímos o negócio juntos. O (álbum) Quadra é prova disso. É um dos pontos altos da nossa carreira — afirmou o guitarrista Andreas Kisser, ao longo da coletiva de imprensa do anúncio da turnê, em dezembro passado. — Saímos de cena tranquilos e em paz.

