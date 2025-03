Às vésperas do Oscar, equipe de ''Ainda Estou Aqui'' trabalha e passeia por Los Angeles; veja fotos

A- A+

Às vésperas da 97ª edição do Oscar, a equipe de "Ainda Estou Aqui", filme brasileiro indicado em três categorias, já circula pelas ruas de Los Angeles. O time vem participando de uma série de eventos organizados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, mas também tem encontrado tempo para turistar pela capital do cinema mundial.

Nesta sexta-feira (28), boa parte da equipe marcou presença em debate sobre os indicados a melhor filme internacional no Museu da Academia. O evento contou com a presença do diretor Walter Salles, da atriz Fernanda Torres e dos produtores Maria Carlota Bruno e Rodrigo Teixeira, além de nomes como a figurinista Cláudia Kopke, a diretora de casting Letícia Naveira, a produtora executiva Juliana Capelini, a atriz Pri Helena e a chefe de comunicação Anna Luiza Muller.

Alguns dias antes, na quarta-feira (26), a produtora Maria Carlota Bruno participou de almoço na casa da estilista Diane von Fürstenberg em homenagem a todas as mulheres indicadas ao Oscar 2025. Na véspera, Carlota, Rodrigo e Fernanda estiveram em jantar dos indicados ao Oscar, em que foi tirada a foto oficial da "classe 2025" da premiação.



Intérprete de Zezé em "Ainda estou aqui", a atriz Pri Helena também aproveitou para dar uma volta por Los Angeles e compartilhou fotos em seu perfil no Instagram posando diante do tradicional letreiro de Hollywood, com direito à legenda "the life presta", numa brincadeira com a frase já famosa de Fernanda Torres, "a vida presta". Helena foi para LA sem convites para a cerimônia do Oscar, assim como as colegas de elenco Luiza Kosovski e Valentina Herszage.

Responsável pela seleção do elenco, Letícia Naveira está em Los Angeles desde o início da semana. Na terça (25), ela participou de jantar com diretores de casting de outros filmes indicados. Em 2026, o Oscar terá a estreia na categoria de melhor direção de casting. Naveira também acompanhou Helena na visita ao letreiro de Hollywood e compartilhou Stories na tradicional calçada da fama. Quem também registrou nos Stores a passagem pelas tradicionais estrelas da calçada da fama foi o produtor Rodrigo Teixeira e a chefe de comunicação Anna Luiza Muller.

Quem também já chegou em LA foi Selton Mello, vindo diretamente da Austrália, onde terminou de gravar "Anaconda", com Jack Black e Paul Rudd. O ator, até o momento, só compartilhou um vídeo nos Stories da paisagem noturna da cidade, com direito a acompanhamento da canção "É preciso dar um jeito, meu amigo", de Erasmo Carlos, tema de "Ainda estou aqui".



Neste sábado (1º), a equipe de "Ainda estou aqui" participará de jantar dado pelo Globoplay. O filme é a primeira produção Original Globopay a chegar aos cinemas.

