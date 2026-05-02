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SHAKIRA EM COPACABANA Às vésperas do show de Shakira, fãs se reúnem em frente a mural de Britney Spears em Copacabana Vídeo que circula nas redes sociais mostra grupo de fãs ajoelhados e 'emanando boas energias'

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Na véspera do megashow de Shakira na Praia de Copacabana, marcado para este sábado (2), um grupo de fãs de Britney Spears se reuniu diante de um mural dedicado à artista no mesmo bairro, na Zona Sul do Rio.

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O vídeo que circula nas redes sociais mostra fãs ajoelhados em frente à obra, com as mãos estendidas, em um gesto descrito como de “boas energias, carinho e esperança”, segundo a legenda.

Ao final, um deles diz “Todo mundo no Rio 2027”, seguido pela comemoração do grupo, em referência à possibilidade de a artista se apresentar na cidade.

Assista ao vídeo:

Nesta noite, diversos fãs de Britney Spears se reuniram no mural em sua homenagem, no Rio de Janeiro, para emanar boas energias, carinho e esperança em sua direção. pic.twitter.com/lFHvPnn3lT — Britney Online Brasil (@xbritneyonline) May 2, 2026

A cantora de 44 anos, que está afastada dos palcos desde 2018, passou a ser alvo de rumores como possível atração do projeto “Todo Mundo no Rio”, que já levou nomes como Madonna e Lady Gaga às areias de Copacabana.

O boato, porém, foi negado pela organização do evento, que esclareceu que sequer havia negociado com a artista.

O mural, com cerca de 7 m², foi inaugurado nesta semana pelo artista visual Arena. Segundo ele, “muitos fãs ficaram na expectativa de um show da Britney em Copacabana”, e, por isso, “o mural é também uma homenagem aos fãs, para que possam tirar fotos, interagir e se sentir mais próximo dela”.

Shakira sobe ao palco em Copacabana neste sábado (2) para um megashow, que espera reunir cerca de 2 milhões de pessoas. A apresentação promete um repertório cheio de hits ao longo da carreira que ultrapassa três décadas. O show está previsto para começar às 21h45.

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