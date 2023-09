Ashton Kutcher e Mila Kunis escreveram cartas em apoio a Danny Masterson, ator de "That '70s Show"

A- A+

Condenado a 30 anos de prisão por dois casos de estupro, Danny Masterson contou com o apoio de dois colegas do elenco de "That '70s Show" durante o julgamento. Ashton Kutcher e Mila Kunis escreveram cartas em favor do amigo, defendendo seu caráter, ao juiz do caso, para que levasse as palavras em consideração antes de determinar a sentença.

Ashton e Mila se conheceram nos bastidores de "That '70s Show", série de sucesso na qual formaram o par romântico Kelso e Jackie. Curiosamente, Jackie também se envolve com Hyde, personagem vivido por Danny, na trama.

Mais de 50 cartas em defesa do ator foram recebidas pelo juiz do caso, que no entanto não aliviou na sentença.

"Embora eu esteja ciente de que o julgamento foi considerado culpado em duas acusações de estupro e as vítimas têm um grande desejo por justiça, espero que meu testemunho sobre seu caráter seja levado em consideração na sentença”, diz a carta de Kutcher, publicada pela Variety. “Não acredito que ele seja um dano contínuo à sociedade e ter sua filha criada sem um pai presente seria uma injustiça por si só. Obrigado por separar um tempo para ler isso."

Já Mila escreveu: "Atesto de todo o coração o caráter excepcional de Danny Masterson e a tremenda influência positiva que ele teve sobre mim e sobre as pessoas ao seu redor. Sua dedicação em levar uma vida livre de drogas e o cuidado genuíno que ele dedica aos outros fazem dele um excelente modelo e amigo."

O julgamento

O ex-ator de “That '70s Show” Danny Masterson foi condenado a 30 anos de prisão nesta quinta-feira (7) por estuprar duas mulheres.

Masterson cumprirá duas sentenças de 15 anos consecutivas, uma para cada acusação. Ele também deve se registrar como agressor sexual. Uma terceira acusação foi declarada anulada e rejeitada.

No início da audiência de liberdade condicional e sentença, a juíza Charlaine Olmedo negou o pedido da defesa para um novo julgamento.

Masterson se declarou inocente das acusações. Os supostos ataques ocorreram entre 2001 e 2003. O ator foi considerado pessoa com risco potencial de fuga e foi detido sob custódia após o veredicto.

Em comentários emocionados, a primeira vítima pediu prisão perpétua para Masterson e disse que gostaria de tê-lo denunciado à polícia mais cedo. Enquanto isso, a segunda vítima disse que perdoou Masterson e que sua "doença não é mais meu fardo para carregar".

A advogada de defesa de Masterson, Shawn Holley, pediu ao tribunal que o sentenciasse a 15 anos a serem cumpridos simultaneamente, em vez de consecutivamente. Ela argumentou que Masterson não tinha antecedentes criminais e tem uma filha pequena.

As vítimas eram membros da Igreja de Cientologia, assim como Masterson. As mulheres disseram que inicialmente hesitaram em falar com as autoridades porque disseram que os ensinamentos da Igreja desencorajavam a denúncia à polícia. As mulheres eventualmente deixaram a igreja.

Uma mulher afirmou que o ator enfiou um travesseiro em seu rosto em 2003 enquanto a estuprava.

Masterson disse que cada um dos encontros foi consensual.

Veja também

TEATRO Influencer mirim Belinha faz duas apresentações no Recife; confira as datas